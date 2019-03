Británie je nyní skutečně pod kontrolou šílenců

21. 3. 2019

Evropská unie by byla ochotna poskytnout Mayové odklad až do konce roku 2019, avšak do 11. dubna by musela Bruselu oznámit, že je v tom případě ochotna se účastnit v květnu eurovoleb.







Výsledky jednání Rady Evropy dosud nebyly oznámeny.



V časných ranních hodinách ve středu učinila Theresa Mayová nesmírně závažné rozhodnutí, píše Financial Times. Po celém dni rozhořčených konfliktních debat ve vládě a ve vnitřním kruhu svých lidí se rozhodla, že bude ochotna nechat Británii vypadnout z EU bez dohody. Při čtvrtečním jednání Rady Evropy v Bruselu uvažovali evropští diplomaté, zda Mayová blafuje, avšak lidé blízcí premiérce informují, že jestliže se jí nepodaří získat v Dolní sněmovně podporu pro svou dohodu, zvolí vypadnutí Británie z EU bez dohody.Mayová přijela do Bruselu se žádostí o "krátký" odklad brexitu do 30. června. Evropská unie, zejména Francie a Belgie, jí chtějí dovolit odklad jen do 7. května. Pokud by totiž v ten den Británie vypadla z EU bez dohody, 8. května je ve Francii státní svátek a finanční trhy jsou uzavřeny, a Francie by se tak vyhnula finančnímu šoku na burzách, argumentoval Macron.Podrobnosti v angličtině ZDE