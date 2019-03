K čemu budovat více elektráren?

21. 3. 2019 / Jiří Hlavenka

Rozmohla se nám tady taková myšlenka, že je dobré budovat hodně elektráren, jaderných taky, protože budeme pak vyrábět hodně elektriky a tu budeme prodávat do celého světa a hrozně na tom vyděláme. Dnes tuhle myšlenku znovu rozvíjel prezident Zeman jako hlavní důvod, proč máme stavět víc elektráren. Tak to s dovolením taky trochu rozvedu.

Energetika - výroba energie, nikoli těžba fosilií, to jsou dva různé průmysly - není žádný extra profitabilní byznys z jednoho velmi prostého důvodu. Je velmi konkurenční a je těžké najít velkou kompetitivní výhodu proti jiným soutěžitelům, ať už domácím nebo zahraničním. Postavit elektrárnu není těžké - je to pouze drahé. Elektrárna je fabrika, která dělá to samé co sto dalších elektráren v okolí: něco pálí a vyrábí z toho elektřinu. Ale nevydělává, jen točí peníze ve velkém: velké tržby, proti tomu velké náklady, zisk miniaturní.

ČEZ je dominantním energetickým hráčem u nás, a na tržbách 200 miliard korun dosahuje zisku 10 miliard korun, 5% poměr zisku vůči tržbám. Pro srovnání, firmy vedoucí světové žebříčky (Fortune 500, Fortune 2000 ad.) dosahují profit marginu okolo 20% - podnikají ale přitom v daleko drsnějším konkurenčním prostředí než ČEZ, který dostal na českém trhu "dárkem" unikátní pozici výrobce a současně distributora a má tedy v této branži nadprůměrně dobré výsledky. Žebříček největších odvětví podle profitability vypadá takto (dle Forbes): 1. Lékařství včetně farmacie 2. Finance 3. Technologické služby 4. Elektronika 5. Výroba rychloobrátkového zboží 6. Doprava 7. Spotřebitelské služby Až na osmém místě jsou "Utilities", kam spadá i energetika.

Energetický sektor se přitom potýká s dalšími negativy. Je investičně velice náročný, proto jsou energetické společnosti většinou obrovsky zadlužené; tím jsou citlivé na vývoj úrokových sazeb. V případě krizí jsou v problémech mezi prvními, ostatně tak jako každý, kdo za sebou táhne velký dluh. To je dobré zmínit právě vzhledem k diskusím o stavbě dalších jaderných bloků u nás.

Chápu, že energetika pro neznalého pohledem zvenčí vypadá jako zlatý důl: něco se postaví a pak už to jenom hrkotá samo a vyrábí to peníze ve velkém. Jádro jenom postavíte, spustíte a už z toho jenom padají zlaťáky. To je hezká představa, nic nedělat, koukat se jak se kolečka točí a bohatnout na tom, že? Jenomže kdyby to bylo tak snadné, tak to dělají všichni. Pravdou je úplný opak: "bohatnout" se dá jen na těch těžkých věcech, kde umíte něco, co jiní neumějí. Energetika tam nepatří ani náhodou.