Miloš Zeman je fosilní prezident

21. 3. 2019 / Daniel Veselý

Přiznám se, že je mi celkem žinantní strefovat se do stárnoucího kverulanta na Hradě, protože je to až příliš snadný terč. A seznam prezidentových lží a polopravd je natolik rozsáhlý, že by člověk nedělal nic jiného, než je neustále vyvracel. Navíc Miloš Zeman nemá na rozdíl od obnovitelných zdrojů energie budoucnost; je to tragikomický dinosaurus, jemuž v řadě případů vůbec nedocházejí naprosto triviální skutečnosti. Jenže Zemanovo neúnavné až žlučovité úsilí o získání pozornosti si čas od času zaslouží alespoň stručnou reakci, a to hlavně v případě, kdy prezident mudruje nad zásadními globálními tématy.