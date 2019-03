Anna Soubry by měla být britskou premiérkou

Víte co? .. Nemám žádný gen strachu. Ale ve skutečnosti... Když váš partner dostane pohlednici, kde je napsáno: "Na milující památku, soustrast se smrtí vaší partnerky, té zrádné kurvy, která je teď mrtvá... A my tě taky dostaneme..." A oni to pošlou na vaši domácí adresu... Je to naprosto děsivé. A co my teď musíme udělat, my musíme vytvořit v této zemi smíření. A nikdo to nedělá. Už vůbec ne dnešní vláda. Musíme celý tenhle nesmysl odložit stranou, dát zemi přednost, účastnit se zítra té demonstrace a ukázat jim, že už toho máme dost a že jediný způsob, jak to vyřešit, je druhé referendum.

Anna Soubry, bývalá konzervativní poslankyně, která stranu nedávno opustila a s dalšími poslanci vytvořila v Dolní sněmovně tzv. Skupinu nezávislých, je v chaosu a šílenství brexitu hlasem pozoruhodné racionality. V pátek večer, před obrovskou sobotní protibrexitovou demonstrací, poskytla zpravodajství Channel 4 News brilantní, rozumný rozhovor:

Moderátorka Cathy Newman: Ve svém ostře kritizovaném projevu neměla Theresa Mayová aspoň pravdu, že lidé mají plné zuby poslanců, kteří se jen flákají?

Anna Soubry, bývalá konzervativní poslankyně, nyní členka Independent Group: Podívejte se, lidi mají plné zuby, ale to nejsou poslanci, kteří se tu flákají. Obávám se, že to je paní premiérka a její vláda, kteří se flákají. My se neflákáme. Jednou věcí, která bude zaznamenána v historii ohledně tohoto celého trapného procesu, bude to, kolikrát lidi, jako jsem já, vystoupili a upozorňovali, na začátku procesu, doporučovali, rozhodněme o takovém brexitu, který bude přijatelný pro ekonomiku, pro podnikatele, a nevytvoří tvrdou hranici v Severním Irsku. Opakovaně nám bylo řečeno, že vládu to nezajímá. Těch 48 procent britského národa, občané, kteří hlasovali proti brexitu, byli odsunuti stranou. A existoval konsensus, vedla jsem ten rozhovor s paní premiérkou asi před dvěma lety. Řekla jsem jí: V parlamentě existuje konsensus pro setrvání v jednotném trhu a v celní unii. Měla byste to přijmout, umožní to, aby byl brexit realizovatelný, udělejte to, co potřebují britští podnikatelé. A ona to absolutně odmítla udělat. Že je to pro ni absolutně nepřijatelné.



Moderátorka: Teď máte ale šanci převzít kontrolu?

Anna Soubry: Ne, to je další mýtus. Je to obrovský mýtus a já se proto opravdu bojím. S Chukkou Ummunou jsme včera šli na schůzku s (náměstkem premiérky Mayové) Davidem Liddingtonem. A Tobias Ellwood to dnes řekl v médiích, takže já tu teď mohu opakovat, co nám řekli soukromě. To indikativní hlasování v parlamentě, o tom co parlament vlastně chce, má být o té "politické deklaraci", vůbec ne o brexitu, ale až o tom, co má přijít pak, vyjednávání o obchodních vztazích po brexitu. Až z EU odejdeme. Ale o dohodě o brexitu se nedá znovu jednat, a nebude se o ní hlasovat. My nebudeme smět hlasovat o dohodě o odchodu z EU. Takže ta šílenost celé té situace je, že budeme možná mít indikativní hlasování, které nám dovolí rozhodnout, zda chceme být v jednotném trhu či v celní unii, ale o tom se bude vyjednávat v budoucnosti, jenže my musíme odejít z EU na základě její dohody o odchodu z EU, která musí být v parlamentu přijata jako zákon. Je to naprostá katastrofa. A jediným řešením je předložit to teď znovu všem voličům. Proto budou zítra v Londýně demonstrovat statisíce lidí.



Moderátorka: Ale Dolní sněmovna neschvaluje ani myšlenku nového referenda.



Anna Soubry: Ještě ne. Ale, víte, jestliže Labouristická strana začne realizovat svou strategii, kterou schválila loni na svém výročním sjezdu, jsem opravdu potěšena, že Tom Watson, zástupce šéfa Labouristické strany, se zítra bude účastnit té demonstrace. Chci, aby v parlamentě hlasoval s lidmi, jako jsem já, a hlasujme pro to, aby se konalo druhé referendum. A chci, aby ti konzervativní poslanci, kteří říkají soukromě, že není jiná možnost, kteří vědí, že tohle je jediná možnost, jak se dostat z této šílené šlamastyky a chaosu. Chci, aby měli odvahu tolika jejich ostatních konzervativních kolegů, kteří rezignovali z vlády, aby mohli hovořit otevřeně za druhé referendum, aby měli odvahu o tom promluvit poctivě. Jednat s integritou a dát přednost zájmu země. Ne zájmu své strany.



Moderátorka: Víme, že přímé hlasování o druhém referendu by v parlamentě nezískalo většinu.



Anna Soubry: Zatím ještě ne.



Moderátorka: Jste i vy připravena udělat ústupky? Že byste nějakou formu dohody Theresy Mayové předložila voličům k hlasování?



Anna Soubry: Promiňte. Já jsem jednala s ministrem financí se skupinou poslanců z jiných politických stran asi před šesti osmi týdny. A my jsme tam seděli s ministrem financí a řekli jsme, že budeme hlasovat pro dohodu Theresy Mayové, pokud jí nechá pak schválit druhým referendem. To jsme řekli před šesti týdny.



Moderátorka: A dneska byste udělali totéž?



Anna Soubry: Samozřejmě. Protože ta dohoda o brexitu je realizovatelná. Já pro ni hlasovat nebudu. Britští občané pak mohou mít volbu. Když pro ni budou hlasovat, tím to skončí. A když budou hlasovat pro setrvání Británie v EU, což je nejlepší dohoda, kterou máme, tak tím to taky skončí.



Moderátorka: Spousta poslanců poukázala na to, že to, co ve středu řekla Theresa Mayová, že postavila veřejnost proti parlamentu, bylo ve skutečnosti velmi nebezpečné. Co si o tom myslíte?



Anna Soubry: No, nebylo to jen nebezpečné, bylo to šokující. Byla to spodina rybníka politického života. Primitivní trumpovské výroky. Bylo to děsivé. Taky to bylo nepoctivé. Říci, že poslanci otravují s brexitem. Že nemluví o nedostatku financí pro školy, o změnách zákona kriminalizujícího trestné činy páchané noži, o tom, jak integrujeme sociální péči do systému zdravotnictví, to my všichni ale přece požadujeme, aby se o tom jednalo. Je to tahle zatracená vláda, která je posedlá brexitem a nedělá nic ostatního pro britské občany.



Moderátorka: Máte vy osobně pocit ohrožení?



Anna Soubry: Proto jsem tady v Londýně. Nebyla bych tady v pátek večer. Byla bych v pátek večer doma, mimo Londýn. Nemohu tento týden jet domů do Beastonu. Můj partner tam není a já jsem dostala opravdu odpornou výhrůžku smrtí. Kterou nám poslali poštou domů. Někdo napsal: "My víme, kde bydlíte. Stojíme vám na prahu. Podívejte se na to PSČ." A tak já o tomto víkendu nemohu jet domů. To mi doporučila policie. tem vysoký policista řekl mému partnerovi: Kdyby to byla moje manželka, opravdu bych měl o ní strach.



Moderátorka: Vy jste hodně odolná, ale - -



Anna Soubry: Víte co? Ano, to jsem, ale... Nemám žádný gen strachu. Ale ve skutečnosti... Když váš partner dostane pohlednici, kde je napsáno: "Na milující památku, soustrast se smrtí vaší partnerky, té zrádné kurvy, která je teď mrtvá... A my tě taky dostaneme... " A oni to pošlou na vaši domácí adresu... Je to naprosto děsivé. A co my teď musíme udělat, my musíme vytvořit v této zemi smíření. A nikdo to nedělá. Už vůbec ne dnešní vláda. Musíme celý tenhle nesmysl odložit stranou, dát zemi přednost, účastnit se zítra té demonstrace a ukázat jim, že už toho máme dost a že jediný způsob, jak to vyřešit, je druhé referendum.





