Babiš se snaží donutit v Bruselu EU, aby neusilovala o uhlíkově neutrální ekonomiku

Varování organizace Greenpeace:

Na právě probíhajícím summitu hlav států Evropské unie Česko reprezentované premiérem Andrejem Babišem jednoznačně ukazuje, jaký má postoj k ochraně klimatu, závazkům z Pařížské klimatické dohody, doporučení klimatologů i k požadavkům studentů a studentek, kteří demonstrovali minulý pátek v ulicích českých měst za ochranu klimatu podle vědeckých doporučení.

Hlavy států na summitu projednávají klimatickou strategii EU do roku 2050, kterou navrhla Evropská komise. Uniklá pozice Česka, kterou má Greenpeace k dispozici, je šokující a nepochopitelná. Chce ze strategie vyškrtnout pasáž, která říká, že by EU měla být do roku 2050 uhlíkově neutrální. To je přitom jeden ze základních předpokladů pro to, abychom byli schopni zamezit oteplení planety nad 1,5 °C, a zamezit tak drastickým dopadům změn klimatu.

Jan Freidinger z Greenpeace říká:

“Pokud se Andrej Babiš neprobere, děti se za něj možná nebudou stydět, jak říká na billboardech, ale rovnou ho budou proklínat. Protože svět, který svou krátkozrakou politikou buduje, není světem, ve kterém by naše děti chtěly žít.”