Krize se stále více prohlubuje: Mayová vyloučila dlouhý odklad brexitu

20. 3. 2019

Ouch - Minister on PM’s decision to ask only for short delay - ‘Weak, weak, weak. Substantially increases the risk of no deal. Her most craven surrender to the hardliners yet. She knows this is the wrong choice for the country but she’s putting her short term interests first.’ — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 20, 2019

Senior EU official: We have not received any letter to President Tusk, and have not received a request from the UK of the extension of A50 in any other form. The situation as it stands is that there is still no request. — Tony Connelly (@tconnellyRTE) March 20, 2019

Britská premiérka Theresa Mayová učinila ve středuPřestože dosud tvrdila, že hodlá požádat Evropskou unii o krátký, tříměsíční odklad brexitu, "pokud by její dohoda o brexitu s Bruselem byla schválena", pokud by nebyla, že požádá o dlouhý odklad brexitu, pod obrovským tlakem brexitérů ve středu dopoledne Mayová oznámila, že dlouhý odklad brexitu "vylučuje".Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker konstatoval, že evropská sedmadvacítka zřejmě rozhodnutí o odkladu brexitu neučiní na čtvrtečním summitu EU. Uvedl: "Budeme se pravděpodobně muset sejít znovu příští týden, neboť Mayová nemá shodu pro nic ani ve své vládě, ani ve svém parlamentě. Pokud nevíme, s čím Velká Británie bude souhlasit, nemůžeme nic rozhodnout."Juncker dodal: "Krátký odklad brexitu by musel vést k schválení britským parlamentem dohody textu, který je před ním. Pokud k tomu nedojde a pokud Velká Británie neodejde koncem března, pak, jsme, obávám se v Božích rukou. A myslím, že i Bůh někdy dospěje k hranicím své trpělivosti."Komentátorka televize BBC Laura Kuenssberg:"Au - na základě rozhodnutí premiérky požádá ministr jen o krátký odklad - "Slabá, slabá, slabá. Podstatnou měrou to zvyšuje riziko vypadnutí Británie z EU bez dohody. Toto je dosud nejzbabělejší kapitulace fundamentalistům. Mayová ví, že je tohle nesprávnou volbou pro zemi, ale dává přednost svým krátkodobým zájmům."Vysoký činitel EU:Žádný dopis prezidentu Tuskovi jsme nedostali, a nedostali jsme žádost od Británie pro odložení brexitu v žádné formě. V současnosti je situace taková, že není žádná žádost."