22. 3. 2019



Jeho vyšetřování ruského zasahování do amerických prezidentských voleb skončilo



Mimořádný vyšetřovatel Robert S. Mueller předložil důvěrnou zprávu americkému ministru spravedlnosti Williamu P. Barrovi. Ukončil tím vyšetřování ruských zásahů do amerických prezidentských voleb r. 2016 a možného bránění průběhu spravedlnosti, páchaného Donaldem Trumpem.

Očekává se, že Barr seznámí kongresmany s Muellerovými závěry "možná už tento víkend". Konstatoval, že bude konzultovat svého zástupce Roda J. Rosensteina a Muellera ohledně toho, "které informace ze zprávy mohou být uvolněny pro Kongres a pro veřejnost, aby to odpovídalo zákonu, předpisům mimořádného vyšetřovatele i dlouhodobé praxi amerického ministerstva spravedlnosti".Barr uvedl, že během vyšetřování se nikdy nestalo, aby Muellerova rozhodnutí byla jeho nadřízenými na ministerstvu spravedlnosti vetována.Muellerova zpráva by měla objasnit jeho rozhodnutí: kdo byl obžalován, kdo byl vyšetřován, avšak nikoliv obžalován, a proč.Demokraté budou požadovat co nejpodrobnější zveřejnění informací.Muellerovo vyšetřování vedlo k trestnímu stíhání 34 osob, včetně šesti bývalých Trumpových společníků a poradců. Více než dvacet obžalovaných osob jsou Rusové, kteří ale nikdy nebudou do USA vydáni.Žádný z Američanů obžalovaný Muellerem nebyl obviněn ze spiknutí s Ruskem. Namísto toho přiznali vinu za různé jiné trestné činy, včetně lhaní americké policii FBI.Podrobnosti v angličtině ZDE