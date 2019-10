Budoucnost ČR v rukou nejvyššího pana názorového vůdce

Nejbližší volby v ČR mohou být ty prezidentské

17. 10. 2019 / Bohumil Kartous

. Je možné, že je to jen další kost, po které se vrhne veřejná diskuse, aby se následně ukázalo, že byla předem dokonale ohlodaná a že se mezi tím hodovalo jinde. V souvislosti s množícími se a z odlišných stran přicházejícími spkeulacemi o zhoršujícím se zdravotním stavu prezidenta, i v souvislosti s jeho viditelně gradující fyzickou nemoucností (naposledy při návštěvě Varšavy), pojďme brát věc vážně. Může se stát, že v ČR proběhnou mimořádné volby, a to ještě před těmi krajskými, jejichž regulérní termín je stanoven na podzim 2020. Mimořádné prezidentské volby mohou velmi významně rozhodnout o tom, jakým směrem se bude odvíjet politická orientace ČR v následujících několika letech. Za dané situace to může rozhodnout o tom, zda se ČR stane ještě více kořistí oligarchických skupin, nebo zda si zachová, jako jedna z mála postkomunistických zemí, svou liberálně demokratickou povahu a tedy významně větší naději na jinou než druhořadou evropskou budoucnost.