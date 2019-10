Británie: Jak pokračuje sága brexitu?

22. 10. 2019 / Jan Čulík

There needs to be some method of channelling and acknowledging loyalist discontent. Establishment unionism has acted exploitatively and showed poor leadership. This isn’t just about Europe- it has roots in how peace was/wasn’t produced. https://t.co/RYXN6nixyG — Sophie Long (@SophieLong01) October 22, 2019

Johnson tak byl v sobotu večer Bennovým zákonem donucen poslat do Bruselu žádost o odklad brexitu, avšak nepodepsal ji a poslal další dopis, v němž napsal, že s touto žádostí nesouhlasí. Evropská unie však přesto žádost přijala a čeká, co se v Británii stane dál.V pondělí se Johnson pokusil parlamentem znovu prohnat hlasování, které by schválilo jeho dohodu o brexitu v principu, ale předseda Dolní sněmovny John Bercow to zakázal. Poukázal na parlamentní směrnice, platící už od začátku sedmnáctého století, které zakazují vládě předkládat tentýž návrh zákona parlamentu k hlasování znovu a znovu, dokud ho parlament neschválí.Proto postupuje Johnsonova vláda k schvalování zákona o brexitu. Ten zveřejnila v pondělí večer ve dvacet hodin. Zákon má 115 stran a k tomu 126 stran dodatků. Poslanci dostali k jeho studiu jen 8 hodin přes noc. Mnozí poslanci protestují, že ho chce Johnson prohnat sněmovnou bez řádné a podrobné debaty do čtvrtka tohoto týdne.Soudě podle diskuse politiků, právníků a novinářů na Twitteru, hlavním problémem nově připraveného zákona o brexitu je skutečnost, že pokud se Británii nepodaří dojednat během tzv. přechodného období do konce prosince 2020 novou obchodní dohodu s EU, vláda má možnost rozhodnout, aby Británie dne 31. 12. 2020 vypadla z EU divokým brexitem bez dohody a parlament nebude mít možnost to ovlivnit.Mezinárodní dohody se před ratifikací musejí projednávat v Dolní sněmovně nejméně po dobu 21 dnů. Tento předpis Johnson nechal dočasně zrušit, protože chce dohodu nechat schválit do tohoto čtvrtka!O Johnsonově zákonu o brexitu se má debatovat ve sněmovně v úterý odpoledne a k hlasování by mělo dojít kolem 19. hodiny britského času.Během noci z pondělí na úterý údajně vyjednávali toryovští vzbouřenci s Johnsonem o tom, aby měl parlament větší právo co mluvit do jednání o obchodní dohodě s EU.Fundamentalističtí brexitéři prosazují brexit podle hesla "Get Brexit Done" - "Už s tím proboha chceme skoncovat" - jenže to je lež. V současnosti se má hlasovat v parlamentě pouze o dohodě o odchodu Británie z EU, vyjednávání o budoucím vztahu Británie k EU ještě vůbec nezačalo a brexitová sága tedy potrvá léta.Severoirští unionisté považují Johnsonovu dohodu, která vytvoří celní hranici mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem, za zradu. Srocují se: