Británie se zhrozila nad smrtí 39 lidí v neprodyšném kamionu

24. 10. 2019





Středeční večerní zpravodajství Channel 4 News tématu věnovalo 30 minut z celého padesátiminutového zpravodajského pořadu:







Citujeme z rozhovorů od minuty 23.10:



Moderátorka: Otázka migrace a nebezpečí s ní spojená se stala v posledních deseti letech obrovským světovým problémem. Je deprimující, jak často přicházejí informace o mrtvých lidech, nalezených v kamionech, nebo které vyplavuje moře na evropské pláže. Máme nyní před kamerou Ahmada Al Rašída, který sám prošel nebezpečnou cestou ze Sýrie do Velké Británie a s Mohammedem Yahyou z Rozvojového programu OSN. Ten provádí výzkum, proč migranti podnikají cesty, o nichž vědí, že ohrozí jejich životy.





Ahmade al Rašide, musím se nejprve zeptat vás: Vy jste prošel sám děsivou cestou z Blízkého východu do Británie. Jaké jste měl pocity, když jste se dnes dověděl, že v kamionu v Essexu bylo nalezeno 39 mrtvých lidí.



Ahmad al Rašíd: První věc, která mě napadla, když jsem četl ty titulky, bylo pomyslet na rodiny těch mrtvých, na jejich blízké. Je to strašlivě tragická událost. Protože vím, že za sebou zanechali své rodiny a své blízké.



Moderátorka: A vy víte z osobní zkušenosti, jaká ta děsivá cesta je. Vy jste také strávil část své cesty v kamionu-ledničce.



Ahmad al Rašíd: Ano, byl jsem ve dvou těchto kamionových ledničkách. Bylo to v roce 2015. Při jednom z těch incidentů jsem tam byl držen dvě hodiny. A začali jsme ztrácet vědomí. Už jsme nemohli dýchat. Byla tam zima. Začali jsme klepat na dveře, a tak přišel pašerák a pustil nás ven. Takže já mám osobní zkušenosti s touto děsivou událostí. Protože po většinu doby jste viděla smrt na vlastní oči.



Moderátorka: Po celou cestu jste tedy žil s tím, že vám pořád hrozí smrt. Velkou otázkou tedy je, proč se na takovou cestu vydáváte? Proč se lidé vydávají na tuto cestu, když vědí, že je to může stát život?



Ahmad al Rašíd: No, pro mě osobně, já mluvím za sebe, nemluvím za mnoho jiných, kteří tou cestou prošli, protože každý bude mít své vlastní důvody. Když jsem odešel ze Sýrie, odešel jsem ze Sýrie do Turecka, v Sýrii to byla strašlivá situace. Je to tam pořád ještě opravdu strašlivá situace. Bombardování a ostřelování a radikálové a útoky Islámského státu. Snažíte se přežít. A pak začnete uvažovat, tak dobře, jako otec s dvěma dětmi, dokážu je odsud dostat? Co bych měl dělat? Existuje někde bezpečné místo, kde budou moje děti vyrůstat v bezpečí? A kde pro ně bude budoucnost?



Moderátorka: Mohammede Yahyo, chci se vás nejprve zeptat, co si myslíte o tom, že tu zahynulo tolik lidí.



Mohamed Yahya, OSN: Je to velmi tragické. Bohužel se to děje docela často. Ve Středozemí a na Sahaře. Ti, kteří přicházejí ze subsaharské Afriky, musejí překonávat tyto překážky, když se snaží dostat se do Evropy, kde hledají příležitosti, které nemají ve svých vlastních zemích. Je to velmi tragické. Bohužel, jestliže se situace nezmění, budeme toho svědky stále častěji.



Moderátorka: Takže jaké je řešení? Jak jste slyšel, mnoho těchto migrantů, mnoho těchto uprchlíků ví, že to je nebezpečná cesta, přesto se na ni vydávají. Jaké je řešení?



Mohamed Yahya, OSN: No, jsou dva druhy přicházejících migrantů. Jsou to uprchlíci, kteří hledají azyl a podle mezinárodního práva mají nárok na azyl, a pak jsou ti, kteří přicházejí z hospodářských důvodů. My jsme zkoumali ty skupiny, které přicházejí z těch ekonomických důvodů. A ti přicházejí hlavně proto, protože ve svých domácích zemích nemohou uskutečnit své sny. Ve zprávě, kterou jsme vydali před dvěma dny, hovoříme o tom, jak mohou africké země zajistit, aby byly ekonomicky silnější v mezinárodní konkurenci, aby jejich mladí lidé nacházeli příležitosti ve svých vlastních zemích. A také by měli poskytnout informace tvůrcům evropské politiky, aby pochopili, kdo přesně přichází. Naše zpráva v podstatě informuje o tom, jací lidé přicházejí do Evropy, jaké mají vzdělání, jak velké jsou jejich rodiny, jaké jsou důvody, proč přicházejí a jaký mají postoj k možnosti návratu.



Moderátorka: Jestliže lidé nejsou odstrašeni hrozbou smrti, co sdělujete evropským vládám? Ohledně toho, co by měly dělat?



Mohamed Yahya, OSN: Ta naše zpráva má název Přelézání plotů, protože mladí lidé čelí sociálním, ekonomickým a politickým překážkám ve svých vlastních zemích. A na dlouhé cestě do Evropy pak čelí dalším překážkám.



Moderátorka: Ještě nakonec k vám, Ahmade al Rašide: Říkáte, že na ty dnešní mrtvé budou vzpomínat jejich blízcí. Máte obavu, že mnoho jiných lidí si prostě jen přečte ty titulky a brzo na to zapomene? Proč si myslíte, že světu je to jedno?



Ahmad al Rašíd: Myslím si, že je hodně lidí, jimž to není jedno. Jsem v Británii už téměř čtyři roky. A mnoho lidí pomáhá. V důsledku složitosti migrace bohužel o migraci se dnes hovoří jako o něčem nesmírně záporném. Záporné to není. Je to něco, co by všichni měli oslavovat a podporovat, pokud se to dělá legálně. A dvě věci: Je velmi důležité, aby existoval legální způsob, jak lidé mohou podnikat tuto cestu, ale je také důležité řešit ty příčiny, proč lidé prchají ze svých domovů.

















