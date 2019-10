Peter Oborne: Je absolutním selháním novinářské práce nekriticky šířit vládní lži

24. 10. 2019

Moderátor Channel 4 News Krishnan Guru Murthy: Všichni jsme viděli ty tweety, citující "zdroje v Downing Street". Informace, o nichž se pak ukázalo, že byly pravdivé, byly popírány. Nebylo to ale takhle vždycky? Cožpak novináři vždycky nespoléhali a nespoléhají na anonymní zdroje?



Novinář Peter Oborne: Samozřejmě máte pravdu, že novináři vždycky spoléhali a spoléhají na anonymní zdroje, ale to, co je nové, a došlo k tomu okamžitě, jakmile se Boris Johnson koncem července stal premiérem a přivedl si s sebou Dominica Cummingse jako svého vysokého poradce, a skupinu další lidí z bývalé probrexitové kampaně Vote Leave, vznikla naprostá bezskrupulóznost. A chci kritizovat velký počet velmi vysoce postavených britských novinářů, Lauru Kuennsbergovou, hlavní komentátorku televize BBC, Roberta Pestona, editora komerční televize ITV, deník Daily Mail...



Moderátor: Tak neříkejte jména.

Peter Oborne: Ale ono je důležité ty lidi jmenovat. Mé vlastní noviny, Daily Mail, Mail on Sunday, To, co všichni tito novináři dělají, je, že zveřejňují nesmysly. Fake news, lživé informace, hned to zveřejňují na Twitteru, někdy to začleňují do svých příspěvků a článků. A ono se ukazuje, že většina toho jsou lži.Moderátor: No, Robert Peston vám odpověděl. A napsal, že je jeho úkolem odsunovat záclonu a informovat o věcech, které jsou mu sdělovány. Protože pak víme víc.Peter Oborne: Problémem ale je, že namísto, aby dělali práci novináře, jehož úkolem je kriticky a skepticky zkoumat informace, které přicházejí z úřadu premiéra, to, co oni dělají, je to, že to prostě hromadně hází do veřejnosti bez kritického rozboru a analýzy. A tak se stávají vlastně tiskovými mluvčími Borise Johnsona. A jeho vysokého poradce Dominica Cummingse.Moderátor: Ale myslíte si, že se to děje se záměrným účelem veřejnost uvádět v omyl? Že se úmyslně snaží lhát, že je to něco úplně nového? Nebo je to prostě normální? Vláda má plán, zveřejní ho, pak se to změní, protože věci nešly podle plánu...Peter Oborne: Jak jsem řekl na začátku. Je to něco úplně nového, a datuje se to od chvíle, kdy se Boris Johnson dostal do Downing Street. Johnsonovi to umožňuje mít dvě strategie zveřejňování informací. On například přislíbí soudu, že jeho rozhodnutí bude respektovat, a zároveň napíše na twitteru, nebo řekne jemu vstřícný politický editor, celostátní celebrita, že podle jeho "zdrojů" dělá pan premiér něco jiného. A já chci velmi ostře kritizovat to, že problémem je, problémem velkého množství politických editorů, že to kriticky neanalyzují a nemají od toho odstup. Vládní zdroje šíří pomluvy, lži, fake news, a tak korumpují britský politický diskurs.Moderátor: Je to vina jednotlivých novinářů, anebo šéfredaktorů, šéfů, majitelů novin? Některé denní listy chtějí Borise Johnsona podporovat. Tak tyhle věci zveřejňují. Je to vina jednotlivých novinářů?Peter Oborne: Samozřejmě každý jednotlivý novinář, informující o činnosti vlády, je odpovědný individuálně za to, co on sám napíše. A já jsem si zcela jist, že dovolují, aby jimi bylo manipulováno, aby byli podváděni těmi "zdroji v Downing Street".Moderátor: Pokud to, co říkáte, je pravda, je to tedy opravdu děsivý vývoj ve sdělovacích prostředcích -Peter Oborne: A je to zrada novinářské práce.Moderátor: Jak by na to měla média reagovat? Jak by se věci měly změnit? Jak by se to dalo dělat jinak? Jestliže se takhle chovají?Peter Oborne: Je načase, že když je citován "vládní zdroj", aby byl citován jmenovitě. Aby byl identifikován. Takže namísto toho, že napíšete, že "vládní zdroj" pomlouvá Dominica Grieva nebo Amber Ruddovou, musíte napsat, že tuto pomluvu šíří konkrétní osoba.Moderátor: Anebo omezit množství informací, které odtamtud dostáváte.Peter Oborne: Tohle by byla řádná novinářská práce. Omezilo by to. Je šokující, že je dovolováno vládním zdrojům v Downing Street, aniž by jejich informace byly řádně novinářsky ověřeny a analyzovány, aby prostě lopatami házely tyto pomluvy do veřejnosti. Hrají roli stoky pro vládní pomluvy a lži. Ve svém článku pro Open Democracy jsem uvedl velké množství příkladů fake news, šířených z Downing Street. Je také důležité zdůraznit jednu věc. Je rozdíl mezi tamějším oficiálním tiskovým úřadem a úřadem vlády, které se chovají čestně a s integritou a tímto gangem brutálních šiřitelů pomluv rozmístěných kolem Dominica Cummingse, který prostě šíří do veřejnosti množství lží a těch ostudně zneužívají britská média.Moderátor: Je to zajímavý argument. Musím říci, protože tu nejsou - lidé, které jste jmenoval by určitě argumentovali -Peter Oborne: Vy jste přece hledali celé odpoledne mezi londýnskými novináři někoho, kdy by byl ochoten v této věci zde dnes večer proti mně vystoupit, a nenašli jste nikoho. Ubohost.Moderátor: A Lauren Keane a Boris Johnson také odmítli vystoupit zítra před příslušným poslaneckým výborem. Což vypovídá hodně o tom, jak je obtížné je pohnat k odpovědnosti.