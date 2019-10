Trump: Šéf Islámského státu je mrtev

27. 10. 2019 / Karel Dolejší

Bagdadi je mrtvý, řekl Donald Trump v neděli na tiskové konferenci. Utekl "s kňouráním, brečením a křikem" do tunelu, který neměl východ. 11 dětí podle Trumpa bylo Američany odvedeno z budovy a jsou nezraněné, avšak Bagdadi vzal tři své děti do tunelu a když odpálil svou sebevražednou vestu, usmrtil i je.Trump při akci pochválil pomoc Ruska a Iráku. Evropské státy, Francie, Německo a Británie jsou "obrovským zklamáním", protože nepřevzaly zajaté bojovníky ISIS.Podrobnosti v angličtině ZDE

Irácké zdroje uvedly, že se podílely na zpravodajské části operace, která vedla k vypátrání tohoto iráckého občana.

Oblast, v níž se Bagdádí ukrýval, patří do enklávy, kde převládá vliv organizace Hajját Tahrír aš-Šám, která zahrnuje také rebrandovanou syrskou odnož organizace al-Kájda. Obecně platí, že al-Kájda se chová nepřátelsky ke své odtržené někdejší irácké pobočce, která se změnila v "islámský stát". Tyto dvě teroristické organizace proti sobě zpravidla navzájem bojují, v Sýrii prokazatelně od roku 2014. Není tedy zřejmé, kdo mohl Bagdádímu zajistit jeho úkryt v syrské provincii Idlíb.

Pokud se Bagdádí zdržoval v Idlíbu, poté co se v roce 2013 přesunul z Iráku do Sýrie a následně uprchl z města Rakky ve střední části severní Sýrie, takřka jistě musel přitom projet územím pod kontrolou režimu Bašára Asada, aniž byl odhalen/aniž by proti němu režim zasáhl.







Spojené státy provedly útok speciálními jednotkami v Sýrii s cílem usmrtit šéfa Islámského státu Abu Bakra al-Bagdadiho. Není však známo, zda byl usmrcen. Operace proběhla v severozápadní provincii Idlib poté, co americké speciální jednotky obdržely konkrétní informace. Jeden americký činitel odmítl potvrdit tiskové kanceláři Reuters, zda je al-Bagdadi mrtev. Syrské zdroje však informovaly Írán, že Bagdadi byl usmrcen.



Syrská observatoř pro lidská práva informuje, že jednotka mezinárodní koalice, skládající se z osmi vrtulníků doprovázených stihačkou zaútočila na poslavení organizace Hurras al-Deen (s vazbami na al Kajdu) v oblasti Bariša severně od města Idlib, kde se podle zpráv skrývali operativci Islámského státu. Bylo usmrceno devět osob, není však známo, že mezi nimi byl al Bagdadi.



Mluvčí Bílého domu v sobotu informoval, že Donald Trump učiní "podstatné prohlášení" v neděli v 9 hodin ráno. (14 hodin českého času).



Podrobnosti v angličtině ZDE