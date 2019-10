Vykládat multikulturní internacionalismus jako nacionalismus, k tomu potřebujete notnou dávku.. kreativity!

Intepretace období Karla IV. podle pedagoga Klause ml.

24. 10. 2019 / Jiří Hlavenka

To s "republikou" je přebrept, ten se stane každému (Klaus mluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz o uspořádání v době Karla IV. jako o "republice", pozn. redakce). Vtip je v tom že šéf Vlajky (oficiálně Trikolory) zaměňuje příčinu a následek. České království bylo za Karla IV. evropsky významné proto, že Karel IV. byl v první řadě velký Evropan: evropský státník, evropský diplomat; nikoli naopak. Karel IV. byl císař svaté říše římské, tedy osobní panovník tehdejší jakési "pra-pra-EU", římsko-německý král, italský (lombardský) král, burgundský král. Kdyby to byl český nacionalista, co si chce "vzít svou zemi zpátky" tak jako šéf Vlajky, zůstal by zalezlý v domácí kotlině, jen by přes hory strašil zbraněmi a zbytku světa by byl pro smích.

České a moravské země byly celoevropsky úspěšné, protože jejich panovník byl multikulturní člověk - pět jazyků plynně, velký cestovatel a diplomat, napůl Čech a napůl Lucemburk, jeho čtyři manželky byly postupně Francouzka, Němka z Bavor, Polka a Němka z Pomořan. Nemával českou vlajkou a nelozil na Říp, vytvářel evropské společenství, otevřené a propojené.

Karel IV. dosáhl slávy Čech nikoli jako český nacionalista, ale protože byl evropský multikulturní internacionalista.