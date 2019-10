Brexit: Britští poslanci se snaží vynutit si nové referendum

26. 10. 2019





Vzbouřenečtí poslanci v Dolní sněmovně se snaží odebrat Borisi Johnsonovi rozhodovací moc nad pracovním pořádkem parlamentu. Chtěli umožnit sněmovně, aby debatovala o Johnsonově dohodě o brexitu a o druhém referendu, pokud možno už příští týden.



Několik poslanců uvedlo, že toto je jejich plán, pokud bude Johnson trvat na tom, že debatu o své dohodě o brexitu "odkládá", dokud poslanci nebudou souhlasit s předčasnými volbami dne 12. prosince.



(Kromě toho, že je to v předvánoční době naprosto nevhodná doba, protože k dispozici nebudou volební místnosti v kostelích, ve velké části Británie bude tma a špatné počasí a vysokoškolští studenti budou už doma na prázdninách - zjevně konzervativci počítají s tím, že se jim datem 12. prosince podaří zabránit studentům, aby ve volbách hlasovali - studenti nehlasují pro konzervativce. Jsou pro volby registrováni na svých univerzitách, ne doma.)

Poslanci Dolní sněmovny se pokusí znovu podle Předpisu 24 zmocnit se určování pracovního pořádku ve sněmovně. Chtějí pak předložit parlamentní diskusi a dodatkům buď Johnsonovu dohodu o brexitu, anebo dohodu Theresy Mayové o brexitu. Chtějí k těmto dohodám přidat setrvání Británie v evropské celní unii, možnost druhého referenda, jímž by voliči dohodu buď schválili, anebo by rozhodli, že Británie zůstane v EU, a chtějí také výrazně prodloužit tzv. přechodové období po brexitu, aby zabránili vypadnutí Británie z EU divokým brexitem.Někteří britští poslanci jednali o svých plánech s činiteli Evropské unie ve snaze určit, zda Dolní sněmovna bude vstavu vážným způsobem použít dalšího odkladu brexitu k vystoupení z nynější slepé uličky.Johnson v pátek trval na tom, že odmítne předložit svou dohodu o brexitu Dolní sněmovně k diskusi, pokud mu poslanci v pondělí nepovolí předčasné volby. V důsledku nedávno schváleného volebního zákona o fixním pětiletém parlamentním období se mohou konat v Británii předčasné volby jen potud, pokud to schválí parlament dvoutřetinovou většinou. K tomu Johnson potřebuje svolení od opozice. Johnsonův pochybný ministr financí Sajid Javid se vyjádřil, že prý Johnsonova vláda bude znovu a znovu žádat v parlamentě o svolení s předčasnými volbami, dokud opozice nepovolí. (To je také velmi problematické tvrzení, protože podle předpisů ze sedmnáctého století! nemá vláda právo předkládat parlamentu opakovaně k hlasování tutéž věc, kterou poslanci už jednou odmítli.)Jeremy Corbyn dal najevo, že Labouristická strana bude hlasovat pro volby pouze v případě, pokud Johnson v pondělí dá parlamentu "absolutní záruku", že nedojde k divokému brexitu, protože jeho dohoda s Bruselem takovou alternativu umožňuje. (Pokud by během přechodového období do konce prosince 2020 nedošlo s Bruselem k uzavření obchodní dohody, což je velmi nepravděpodobné, protože o mezinárodních obchodních dohodách se jedná mnoho let, například vyjednat dohodu EU-Kanada trvalo sedm let, 31.12.2020 by se uskutečnil divoký brexit. Johnsonovi brexitérští fundamentalisté s tím počítají, Johnson jim to tajně slíbil, jak prozradil nedávno jeden konzervativní poslanec.)Johnson v pondělí nebude ochoten odstranit hrozbu divokého brexitu, protože EU oficiálně nerozhodne o délce odkladu brexitu až do poloviny příštího týdne. Pokud by EU schválila tříměsíční odklad brexitu a labouristé odmítli Johnsonovi předčasné volby, Johnsonovi by se zřejmě nepodařilo zabránit debatě o jeho brexitové dohodě v parlamentu. Debatu by mohl schválit předseda parlamentu John Bercow. Někteří poslanci jsou však skeptičtí, zda by se toto mohlo podařit.V pátek byl Johnson obviněn, že znovu lhal parlamentu a že se snaží zlikvidovat po brexitu zaměstnanecká práva. Deník Financial Times získal tajné dokumenty, z nichž vyplývá, že Johnsonova vláda chce po brexitu zrušit zaměstnanecká práva Evropské unie i další předpisy EU, navzdory tomu, že Brusel trvá na tom, že pokud má v budoucnosti mít Británie možnost obchodovat s EU, bude muset dodržovat předpisy EU.Podrobnosti v angličtině ZDE