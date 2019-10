28. 10. 2019 / Jiří Hlavenka

ČRo+ Hana Lipovská, prý jakási ekonomka, hodinový (!) sólo prostor:







"Minimální mzda a sociální stát vrážejí klín (!) mezi zaměstnance a zaměstnavatele a vyvolávají sociální napětí".



Fakt tohle boží stvoření dostane hodinu v rádiu, bez oponentury, a rozhlas to anoncuje takto: "(ekonomka Lipovská) vysvětlí, proč bychom měli pracovat ještě více, než pracujeme."



Jasně, ať lidi dělají za pět tisíc hrubýho a žádné progresivní zdanění, žádná solidarita se slabšími, a máme sociální smír jak Brno. A kdo má málo peněz, je to tím že pracuje málo, měl by dělat denně 10 hodin, 12 hodin, 16 hodin, furt málo, 30 hodin, vrrrrr! Fakt poprvé za dlouhé roky co jsem musel rozhlas mutnout, bych jinak rozmlátil hlavou volant.





Vraťte nám Kovanduuu!! Já ho chci zpět! Už se nikdy nebudu rouhat!