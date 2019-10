Jak v Polsku ovládnout Senát, bude odškodněna kněžská pedofilie a jak je to s finančními skandály PiS?

Mezitím v Absurdistánu 109:

31. 10. 2019 / Tomasz Oryński

Foto: Představení v Gdańsku, kde policie kontrolovala "míru nahatosti".





Je neděle ráno, Podzimní slunce svítí mezi stromy a já mám stále ještě bolest v srdci a má slova omluvy směřují k těm, kdo tu nejsou s námi. Tuto bolest nelze odstranit, musím trpět."

To je jen pár slov z festivalu pokrytectví , který se odehrává na profilech Artura Zawiszy, bývalého poslance strany Právo a spravedlnost, na jeho sociálních sítích. Zawisza trpí tak strašně, protože navzdory tomu, že před několika lety přišel v důsledku opilosti o svůj řidičský průkaz, přesto řídil automobil a srazil cyklistku, jíž způsobil vážná zranění. Navzdory tomu byl přistižen za volantem ZNOVU, večer téhož dne. Je přesvědčen, že je to obrovská nespravedlnost a zaplňuje své sociální sítě sebebolestivými výlevy. Jaksi se moc nezmiňuje o své oběti. Dobře, tak Zawiszovi je líto, že byla zraněna, ale podle něho on neudělal nic špatného, prostě nehody se dějí...