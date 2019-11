Bude britský premiér trestně stíhán?

3. 11. 2019

Boris Johnson byl informován o tom, že probrexitová kampaň Vote Leave v roce 2016 porušila volební předpisy, které zakazují přehnané financování předvolebních kampaní, ale neinformoval o tom úřady. Platba porušující zákony byla posléze prohlášena oficiálně za protizákonnou.Poslanec Ian Lucas informoval, že je seznámen s korespondencí získanou během parlamentního vyšetřování dezinformací. V korespondenci se uvádí, že vysoký poradce Borise Johnsona Dominic Cummings sdělil britské volební komisi, že Boris Johnson a jeho vládní kolega ministr Michael Gove věděli o tom, že organizace Vote Leave porušila finanční limity určené pro předvolební kampaň.Volební komise loni rozhodla, že organizace Vote Leave porušila volební zákon přehnaným financováním během referenda o brexitu tím, že organizace přesunula částku 675 000 liber jiné, spolupracující probrexitové organizaci, aby se vyhnula limitu omezujícímu předvolební financování.Právě bylo oznámeno, že prokuratuře předala londýnská Metropolitní policie vyšetřovací složku s důkazy, které by mohly vést k trestnímu stíhání organizace Vote Leave, v jejímž čele stáli Boris Johnson a Michael Gove.Na Johnsona je v těchto dnech zároveň vyvíjen nátlak za to, že potlačil analýzu parlamentního výboru o ruském zasahování do britské politiky.Podrobnosti v angličtině ZDE