Bolsonaro má na rukou krev domorodců

4. 11. 2019 / Fabiano Golgo

A young indigenous anti-logging activist has been shot dead in the Brazilian Amazon. Paulo Paulino Guajajara’s tribe said he was ambushed by illegal loggers while out hunting.



Watch @GuillermoGaldos's report: https://t.co/q64YYPKOJV — Channel 4 News (@Channel4News) November 3, 2019

Koordinátorka Organizace domorodých národů v Brazílii APIB a její šéfka Sonia Guajajara je v Portugalsku a vede tam kampaň za ochranu života brazilských indiánů. Sonia konstatovala, že Bolsonarova vláda likviduje státní úřady pro ochranu životního prostředí a života indiánů a indiánské kmeny jsou ponechány na pospas a musí se samy hájit před invazí svého území po zuby ozbrojených a nebezpečných protizákonných dřevorubců."Je načase říci dost této institucionalizované genocidě," napsala Sonia Guajajara na Twitteru.





Guajajaraové, jeden z největších brazilských domorodých kmenů, čítající asi 20 000 osob, si vytvořili r. 2012 neformální bezpečnostní organizaci zvanou Strážci lesa. Její členové hlídkují ve své rozsáhlé rezervaci a chrání ji před nájezdníky. V této oblasti žije jeden z nejohroženějších kmenů na této planetě Awá Guaja. Žije hluboko v pralese bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem.Sonia dodala, že Paulova vražda je odporným zločinem, který dokazuje, jak důležité je ukazovat světu, co se děje v těchto ohrožených oblastech. "Toto násilí, tyto útoky, to je oficiální vládní agenda. Bolsonaro to otevřeně a bezostyšně schvaluje," je přesvědčena."Naši lidé už mají dost toho, že vidí, jak je jejich území ničeno. Tak Paolo zorganizoval ochrannou skupinu za pomoci svých kmenových bratří."Usmrcený Paolo měl na sobě neprůstřelnou vestu, ale střelili ho do hlavy a do tváře. Takže byl unesen a zavražděn nejzbabělejším způsobem. Bolsonaro o tom neřekl jediného slova. Žádné projevy, žádný komentář, jak by se čekalo od prezidenta.To, co dokazuje, jaký postoj v této věci mají nynější brazilské úřady, je skutečnost, že dřevorubci otevřeně vyhrožovali, že Paola a jeho skupinu ochránců zabijí a o těchto hrozbách byly úřady oficiálně informovány. Zavražděný indián o těchto hrozbách několikrát svědčil na policii, jak na občanské, tak na vojenské policii, ty záznamy existují. Všechna ta varování byla ignorována. Stížnosti byly také podány u Státního úřadu pro veřejnou bezpečnost a u státní prokuratury. Opět byla reakcí jen nečinnost.Sonia řekla reportérům v Portugalsko, že "území kmene Araribola je už docela zničené. Odlesňování, protizákonné kácení stromů a dolování se tam agresivně šíří. Kromě toho, po tři roky za sebou velké lesní požáry zničily 52 procent území. Je to oblast, kde žije nejizolovanější kmen na světě, kmen Awá, který nemá styk s nikým kromě svých 300 členů, ani s indiány z kmene Guajajara. Avšak vzhledem k tomu, že sucho způsobené požáry vysušilo jejich jezera,přicházejí nyní v noci do okolních indiánských vesnic pro vodu z tamějších potoků, protože jejich zdroje vody zmizely."To je velmi nebezpečné. Pokud se příslušníci kmene Awá dostanou do styku s jinými indiány, nebo s bělochy, mohou od nich dostat nemoce, proti nimž nemají imunitu a celá jejich rasa může být vyhlazena. Proto indiáni Guajajara hlídkují kolem území kmene Awá ve snaze zabránit invazím a zaručit, aby příslušníci kmene Awá mohli dál žit svým tradičním životem.Sonia apeluje v Evropě o pomoc: "Je načase, aby odpovědné mocnosti světa začaly jednat a zastavily tuto genocidu a ekologickou devastaci!"