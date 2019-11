Trumpova vláda proti lidské civilizaci

7. 11. 2019 / Daniel Veselý

Vypovězením pařížské klimatické dohody, intenzifikací fosilních aktivit a rušením konzervativních environmentálních opatření Obamovy éry Trumpův Bílý dům vědomě páchá zločin globálních proporcí, což je věc ve známých lidských dějinách absolutně nevídaná. Samozřejmě, že Spojené státy nejsou jedinou zemí, která systematicky přitápí pod pomyslným kotlem, nicméně Trumpův kabinet ani nepředstírá, že existuje celoplanetární riziko mající potenciál vyhubit organizovanou lidskou společnost tak, jak ji známe – ba co více, je na své konání náležitě pyšný . USA jsou navíc historicky největším producentem emisí a Čínu v tomto ohledu suverénně porážejí na hlavu.

Spojené státy zahájily rok trvající proces, během nějž se zbaví veškerých svých závazků vyplývajících z globálního klimatického paktu, a to právě v době, kdy se překonávají chmurné předpovědi z dřívějších let a kdy více než 11 tisíc vědců z více než 150 zemí světa varuje před klimatickou krizí. Trumpova vláda tak činí zcela vědomě, protože i její přední výzkumná instituce považuje antropogenní změny klimatu za prokázaný fakt. Leč není ani vyloučeno, že Donald Trump při své do nebe volající ignoranci ani neví, jaká stanoviska zastávají instituce, jež jeho vláda řídí.

Bílý dům tento obrovský zločin podle všech indicií páchá kvůli krátkodobému zisku ve stylu „užijeme si parádní mejdan a po nás potopa“. Noam Chomsky v této souvislosti upozorňuje na podle jeho soudu asi „nejďábelštější dokument všech dob“, který pochází z dílny Trumpova Národního úřadu pro bezpečnost dálničního provozu USA. Zde de facto stojí psáno, že na konci tohoto století stejně bude lidská civilizace čelit neovladatelnému klimatickému rozvratu, takže by automobilové emise neměly být už nadále regulovány. Je skutečně zarážející, kam až lidská hamižnost dokáže zajít. Trump, jeho lidé a takřka všichni významní republikáni snad musejí podvědomě tušit, do jaké míry jejich katastrofální skutky likvidují podmínky pro důstojný život jejich dětí, vnuků i následujících generací. Anebo si šílenost svého počínaní skutečně neuvědomují? Nevím, která z těchto možností mi přijde děsivější.

Není samozřejmě žádným tajemstvím, že Trumpův Bílý dům prožívá vášnivý románek s fosilním průmyslem a s nimi spolupracujícími investory a bankami. A fosilní lobbisté se usilovně snaží o to, aby v příštím roce v Oválné pracovně znovu zasedl klimatický popírač. Jedná se o začarovaný kruh, avšak ani další významní světoví hráči nehledě na ideologickou afiliaci v tomto ohledu nemají čisté svědomí.

Američtí demokraté proto mají jedinečnou šanci vyslat do souboje o prezidentský stolec kandidáta, který Trumpovy zločiny, týkající se Američanů, potažmo celé lidské civilizace, přesně pojmenuje a zároveň představí voličům vizi masivní hospodářské mobilizace nevídané od 2. světové války, jakož i vizi ekonomické spravedlnosti. Po tom ostatně volá i oněch již zmíněných 11 tisíc vědců. Mám za to, že takovými kandidáty jsou pouze Bernie Sanders a – se silným skřípěním zubů – Elizabeth Warrenová, která se stále domnívá, že korporátní kapitalismus má přes všechny své mouchy budoucnost. A voličský potenciál tu rozhodně je.

Česká vláda by měla do nebe volající pošetilost Trumpovy vlády nekompromisně odsoudit a nesabotovat konzervativní klimatickou agendu Evropské unie. Nevšiml jsem si, že by ministr zahraničí Tomáš Petříček, který tak rád peskuje darebácké státy za porušování lidských práv, Trumpův Bílý dům kritizoval za porušování základních práv všech žijících generací i generací teprve narozených.