Svědek z Bílého domu: Trump je jako dvanáctileté dítě, které převzalo řízení leteckého provozu

8. 11. 2019



Anonymní pracovník Bílého domu připravované knihy o Trumpově prezidentství svědčil, že americký prezident se pohybuje od jedné krize ke druhé "jako dvanáctileté dítě v kontrolní věži leteckých dispečerů". Ukázky z knihy vydal list Washington Post.



Autor se zmiňuje o tom, že kolegové v Bílém domě uvažovali o hromadné rezignaci, aby tím zalarmovali veřejnost ohledně Trumpova chování, avšak nakonec se rozhodli to neudělat.

Ukázky zveřejněné v listějsou z knihy nazvané, od pracovníka Bílého domu, který loni publikoval ostře kritický komentář o Trumpovi v listě. Trumpa líčí jako vrtkavého, nestabilního a nekompetentního. Zaznamenávají také, že v soukromý z něho padají rasistické a mizogynské výroky.Autor knihy popisuje Trumpův přístup k prezidentskému úřadu "jako když se dvanáctileté dítě zmocnilo kontroly nad věží leteckých dispečerů, mačká náhodně všechny knoflíky vlády, bez ohledu na to, že letadla poskakují po rozjezdové dráze a lety se jeho letišti zoufale na poslední chvíli vyhýbají."Autor také popisuje, jak Trumpovy impulzivní bláboly na Twitteru často vyvolávají u činitelů Bílého domu, když se ráno vzbudí, "totální paniku"."Je to jako kdybyste navštívili za úsvitu domov důchodců a nalezli svého starého strýce, jak běhá po dvoře bez kalhot a hlasitě nadává na jídlo v jídelně, zatímco se ho znepokojení pracovníci domova důchodců snaží chytit," píše autor. "Jste trvale ohromováni, pobaveni a ztrapňováni. Jenže váš starý strýc by to pravděpodobně nedělal každý den, jeho slova by se nevysílala v médiích do veřejnosti a nemá povinnost stát v čele americké vlády, až si oblékne kalhoty.""Rozhodl jsem se napsat tuto knihu anonymně, protože tahle debata není o mně," píše autor. "Je to o nás. Je to o tom, jak chceme, aby prezidentský úřad odrážel naši zemi a na to by se měla zaměřit tato debata. Někteří to nazvou 'zbabělstvím'. Mé city nejsou tímto obviněním zraněny. Ani nejsem připraven uvést ke své kritice Donalda Trumpa své jméno. Možná to ale udělám v budoucnu."Kniha hovoří o tom, že Trump se často vyjadřuje mizogynsky a rasisticky, dělá poznámky o tom, kdo je údajně tlustý nebo jak vypadá a jednou při jednání v Oválné pracovně použil Trump posměšně hispánský přízvuk, když si stěžoval na migranty přicházející přes mexickou hranici.Podrobnosti v angličtině ZDE