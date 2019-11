Evropský soudní dvůr: Polsko porušilo zákon

6. 11. 2019



Nejvyšší soud Evropské unie rozhodl, že Polsko porušilo zákon, když se pokusilo snížit u soudců jejich věk odchodu do důchodu (a zbavit se tak nezávislých soudců a najmenovat namísto nich soudce ze strany Právo a spravedlnost). Je to další porážka pro polskou populistickou vládu.

Evropský soudní dvůr rozhodl, že rozhodnutí polské vlády z roku 2017 snížit věk odchodu do důchodu pro řadové soudce bylo protizákonné, protože dalo exekutivě příliš mnoho moci, a rozhodnutí donutit soudkyně, aby odcházely do důchodu o pět let dříve než soudci je také protizákonné, protože to porušuje zákony EU o rovnosti pohlaví.Zákon byl po protestech zrušen, avšak polské úřady nevrátily do funkcí vyhozené nezávislé soudce.Verdikt některé členské země EU přivítají. Francie a Německo sledovaly s velkým znepokojením, jak se polská vláda zmocňuje kontroly nad polským soudnictvím. Vláda strany Právo a spravedlnost převzala přímý dohled nad prokurátory a nad soudní komisí, která jmenuje a povyšuje soudce a provádí s nimi disciplinární řízení.Nejnovější rozhodnutí Evropského soudního dvora je už druhý zásadní verdikt proti tzv. "reformě" (čti: "politizaci") polského soudnictví za posledních několik měsíců. V červnu rozhodl Evropský soudní dvůr, že zákon z roku 2018, který donutil k odchodu do důchodu 40 procent soudců polského Nejvyššího soudu byl porušením zákona EU.Evropská komise přivítala rozhodnutí Evropského soudního dvora a vyzvala Polsko, aby do funkcí vrátilo propuštěné prokurátory a soudce. Hlavní mluvčí komise Mina Andrejeva konstatovala, že absence mechanismu nápravy v Polsku zůstává zásadním problémem. "Verdikt je naprosto jasný a očekáváme, že polská vláda jeho ustanovení splní."Podrobnosti v angličtině ZDE