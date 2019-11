Marina Litviněnko: Boris Johnson napomáhá Putinovi

6. 11. 2019





Manželka zavražděného bývalého ruského špiona varuje, že potlačením parlamentní analýzy o zásazích Ruska do britské politiky Boris Johnson napomáhá Putinovi



Vdova po Alexandru Litviněnkovi, bývalém ruském špionu usmrceném v Londýně, se vyjádřila, že Borish Johnson neměl potlačit analýzu Dolní sněmovny o ruských zásazích do britské politiky. Zdůraznila, že potlačení analýzy napomáhá Kremlu a vyvolává podezření, že Johnsonova vláda analýzu záměrně a cynicky utajila.



Marina Litviněnková konstatovala, že Johnson dělá tutéž chybu, jako Theresa Mayová, která odmítla jako britská konzervativní ministryně vnitra uspořádat veřejné vyšetřování vraždy Alexandra Litviněnka poloniem v Londýně v roce 2006.

"Jsem velmi zklamána. Totéž se stalo v případě mého manžela," konstatovala.Dva ruští agenti zavraždili Alexandra Litviněnka, bývalého agenta FSB, který přešel na Západ, radioaktivním šálkem čaje. Litviněnko byl otráven poloniem. Trvalo téměř deset let, než veřejné vyšetřování v Británii dospělo k závěru, že za vraždu nese odpovědnost ruský stát a že šlo o operaci, kterou pravděpodobně osobně schválil Vladimír Putin.Litviněnková konstatovala v úterý: "Putinovým cílem je vyvolávat chaos a nestabilitu. Chce zasahovat do voleb v USA a v Evropě. Analýza Dolní sněmovny obsahuje doporučení jak chránit britský systém. Nepovolením jejího zveřejnění to vypadá, jako že hrajeme stejnou hru. Putin může říkat, že jsme stejní jako on."Dodala, že skutečnost, že Mayová odmítla zveřejnit fakta týkající se vraždy jejího manžela ruským státem, způsobila, že se Moskva začala chovat ještě drzeji. Loni byli v anglickém městě Salisbury otráveni novičokem Sergej a Julie Skripalovi, což podle Mayové zorganizovala ruská vojenská rozvědka GRU.V pondělí odmítl zveřejnit před prosincovými všeobecnými volbami v Británii úřad britského premiéra Borise Johnsona analýzu vypracovanou parlamentním výborem pro výzvědné a bezpečnostní otázky. Na analýze se pracovalo 18 měsíců a je podporována výzkumem od britských rozvědek. Zkoumá hrozby, jimiž Británie čelí z Ruska, včetně diverze a podvracení britských politických institucí, ruských vražd na britském území a nebezpečí spojencům Británie.Johnsonovi ministři nevysvětlili, proč byla analýza potlačena. Byla předložena britskému premiéru 17. října, poté, co ji k zveřejnění schválily britské rozvědky, a podle normálních procedur měla být publikována do deseti dní poté.Během mimořádné debaty k této věci v Dolní sněmovně v úterý konstatovala stínová labouristická ministryně zahraničí Emily Thornberry, že potlačení analýzy vyvolává podezření: "Oni si uvědomují, že tato analýza povede k dalším otázkám o vazbách mezi Ruskem a brexitem a současným vedením Konzervativní strany, což by vykolejilo jejich předvolební kampaň."Thornberryová dodala, že během jeho tří "záhadných" let v Rusku hlavní Johnsonův poradce Dominic Cummings "si údajně utvořil" vztahy s prominentními Rusy, včetně Vladislava Surkova, hlavního ideologa Kremlu, jehož charakterizovala jako "motor za trůnem Vladimíra Putina".Surkov, který je v současnosti osobním Putinovým poradcem, přišel s výrazem "suverénní demokracie", jímž charakterizuje autoritářský režim v Rusku. V roce 2014 na Surkova Spojené státy po ruské okupaci Krymu uvalily sankce.Thornberryová také hovořila o pochybných aktivitách organizace Konzervativní přátelé Ruska, prokremelské parlamentní skupiny, kterou řídil z ruského velvyslanectví v Londýně Sergej Nalobin, ruský špion, který strávil pět let vytvářením těsných přátelských stuků s čelnými britskými konzervativci.Podrobnosti v angličtině ZDE