Strana PiS ovládá svými lidmi parlament i Ústavní soud, předvolební přísliby se po volbách ruší, a skandál: chlapec si dal hostii do kapsy!

Mezitím v Absurdistánu 110:

8. 11. 2019 / Tomasz Oryński

Minulý týden byl v polské politice mimořádně tichý. Možná proto, že všechny strany plánují jak zahájit nové funkční období parlamentu. Jediné rozhodnutí, které bylo nutno učinit, bylo, aby prezident oficiálně jmenoval předsedy-seniory obou komor parlamentu. V Polsku je předseda-senior parlamentu hlavně čestnou funkcí: v podstatě je jeho jedinou funkci vést první chvíle nově zvoleného parlamentu do té doby, než budou zvolení "opravdoví" předsedové.



- Ústavní soud, poté, co ho ovládla strana Právo a spravedlnost, se stal zcela formální organizací, jen nástrojem k automatickému schvalování právních návrhů PiS. Nikdo už Ústavní soud nepovažuje za analytickou organizaci, schopnou činit rozhodnutí ohledně ústavního práva, takže jmenování do nynějšího tzv. Ústavního soudu může být odměnou pro ty nejosudnější vojáky, kteří ho pomohli zničit. Být soudce u Ústavního soudu není sice dnes v Polsku zrovna prestižní záležitost, ale má to své výhody: Během svého devítiletého funkčního období si vydělají Piotrowicz i Pawłowiczová každý přibližně dva miliony zlotých (12 milionů Kč) a pak odejdou s bohatým celoživotním důchodem.





Aspoň ale měla možnost odejít ze své vlastní vůle. Některé jiné případy vyžadují policejní zásah: když vstoupila v katolické katedrále ve Świdnici do sakristie jedna bezdomovecká žena a prosila o pomoc, kněží jí ukázali svou křesťanskou lásku a zavolali na ni městskou policii - žádali, aby byla z kostela odstraněna. Naštěstí ti policisté projevili více humanity než kněží a zajistili jí pomoc od sociálních služeb.

Předseda-senior je vybírán z nejstarších poslanců. Obyčejně prostě prezident jmenuje toho nejstaršího, ale v nově zvoleném parlamentu by to znamenalo, že tato čest v obou komorách připadne opozičním poslancům. Proto pro Sejm, dolní komoru, jmenoval prezident Antoniho Macierewicze, bývalého ministra obrany a čelného konspiračního teoretika ve věci letecké havárie ve Smolensku.Je to klasický manévr strany Právo a spravedlnost, běžně charakterizovaný Poláky jako "schovávání Macierewicze v přístěnku pro košťata" - vzhledem k tomu, že je Macierewicz velmi kontroverzní figurou, před volbami bývá skrýván před pohledem veřejnosti (často mu ale dovolují, aby dělal kázání svým fundamentalistickým stoupencům na akcích, které se neobjeví v médiích) a strana Právo a spravedlnost předstírá, že nabízí voličům nového člověka. Samozřejmě, po volbách se Macierewicz objeví znovu důrazně na scéně a všechno se vrací k normálu.Další neočekávaný comeback se uskutečnil, když strana Právo a spravedlnost oznámila, že jejíkmi kandidáty pro nový Ústavní soud budou Krystyna Pawłowicz a Stanisław Piotrowicz. O nich je známo, že to jsou snad nejdrzejší a nejvulgárnější poslanci a za normálních okolností by měli sloužit jako příklad toho, kdo by se nikdy neměl stát soudcem. Krystyna Pawłowicz je proslulá svým vulgárním vyjadřováním i chováním a Stanisław Piotrowicz, bývalý komunistický prokurátor je neuvěřitelně drzý: nejen ve svých stycích s médii ( natočili ho při jednom interview, jak si protiřečí, a když ho novinář upozornil, že před dvěma minutami říkal přesný opak, Piotrowicz ho obvinil, že si vymýšlí). Je také znám pro svou roli při nepřátelském převzetí polského soudnictví stranou Právo a spravedlnost a nezastavil by se před ničím: zákonné změny byly vynuceny brutální silou, a kdyby bývalo bylo hlasování v komisi neuspokojivé, strana Právo a spravedlnost by nařídila " nové hlasování" - tolikrát, dokud by výsledek neodpovídal tomu, co chce (protože, například, někteří poslanci PiS mohli do místnosti doběhnout včas). Piotrowicz také proslul v roce 2001, kdy jako prokurátor hájil pedofilního kněze ve slavném případě kněze z Tylawy (ne, v této větě není chyba, byl prokurátorem a obviněného hájil) . Zkusil snad všechno - dokonce se snažil přesvědčit veřejnost, že kněz ty děti uzdravuje prostřednictvím svých nadpřirozených schopností - navzdory jeho úsilí však ten kněz skončil ve vězení za to, že obtěžoval šest malých holčiček.Krystyna Pawłowicz doufala, že se stane soudkyní u Ústavního soudu po dlouhá léta, ale nikdo ji nikdy až do teď nebral vážně. Jedna věc je jasná - všechny ty řeši o dekomunizaci soudnictví a o nutnosti zajistit, aby do takových funkcí nepřicházeli politikové, to byly drzé lži. Také pokus strany Právo a spravedlnost ovládnout Nejvyšší soud tím, že donutí jeho soudce, aby předčasně odešli do důchodu (nikoho nepřekvapilo, že to Evropský soudní dvůr shledal protizákonným) lze nyní vidět v jiném světle: všichni kandidátu navrhovaní stranou Právo a spravedlnost jsou daleko starší než 65 let, což je věk, kdy, podle PiS, mají soudci odcházet do důchodu. Po devíti letech služby jim všem bude kolem osmdesáti. Avšak proč se Kaczyński rozhodl jmenovat tak kontroverzní postavy? Netuším, vidím ale několik možností:- jeden z protizákonně zvolených soudců se obrátil proti straně Právo a spravedlnost a už neplní stranické příkazy. Možná se Kaczyński snaží zajistit, aby ho nově zvolení soudci bezpodmínečně poslouchali?- a nakonec: tito kandidáti vyvolali zuřivost veřejnosti, protože lidé to vnímají jako že jim Kaczyński plive do obličeje. Možná existuje pravděpodobnost, že prezident Duda tyto kandidáty odmítne, což by pak mohla použít propaganda PiS ve snaze ukázat Dudu jako nezávislého politika, který se dokáže postavit proti Kaczyńskému. To může být důležité příští rok při prezidentských volbách.Je jasné, že strana Právo a spravedlnost dělá všechno s vědomím voleb a je připravena provádět různé triky. Avšak po volbách se všechno vrací k normálu. Místní tisk v Podlasie informuje , že pouhý den po volbách byla napůl dostavěná místní policejní stanice v jedné tamější vesnici prostě zbourána. Stavba této policejní stanice byla jedním z mála volebních příslibů, které se strana Právo a spravedlnost chystala splnit: slíbili lidem, že obnoví všechny ty venkovské policejní stanice, které předchozí vláda zrušila. Je možné tu skutečnost, že teď tu stavěnou policejní stanici zbourali, interpretovat jako jejich přiznání, že vláda Donalda Tuska měla vlastně pravdu, když argumentovala, že malé vesnické policejní stanice nejsou pro moderní policejní práci efektivní?V tomto světle je náhle také vidět nová infrastrukturní investice ve vesničce Golubie Kaszubskie, kde bylo postaveno u místní železniční stanice za asi 6 milionů zlotých (36 milionů Kč) nové dopravní centrum. To centrum se skládá z parkoviště pro asi 15 automobilů, z parkoviště pro jízdní kola (je tam taky stanice pro sdílení jízdních kol) a můstek pro chodce, který se ukázal být kontroverzní. Protože ten můstek nevede ani přes železniční trať, ani přes silnici. Je to můstek - serpentina vedoucí vedle silnice, trati a cesty pro chodce. Můstek vede nad další cestou pro chodce, která vede nikam, a končí nádhernou smyčkou, která chodci dovoluje, aby se obrátil zpět. Tuto novou stavbu už uvidíte na Google Maps:Jak vidíte, je tu idiotská lávka nevedoucí nikam, avšak nebylo dost peněz na dvacet metrů chodníku, který by propojil nové dopravní centrum s nádražím, přestože kvůli nádraží bylo toto centrum postaveno. Místní komunální úřad a jeho architektka ten můstek hájí, že to prý vlastně není most, ale vyhlídka a její tvar je projevem filozofie POMALOSTI, která umožní místním lidem se zpomalit a těšit se výhledem. Nejsem architekt, mám ale dojem, že kdyby ten můstek vedl nad železniční tratí, výhled by byl stejně krásný. Ale možná by to nedovolilo lidem z druhé strany železniční trati užívat si filozofii POMALOSTI - teď musejí plýtvat časem a obcházet to přes nedaleký přejezd, což jim prodlužuje cestu asi o 400 metrů - anebo oceňovat, že jsou ještě naživu, což jistě ocení, když se rozhodnou riskovat svůj život ilegálním přechodem přes trať.Filozofii pomalisti taky asi praktikuje prezident Duda. Michał Bilewicz, respektovaný profesor, čeká už déle než rok na prezidentův podpis (v Polsku je titulární profesor nejvyšší akademickou hodností, na rozdíl od "univerzitního profesora", což jen popisuje funkci na univerzitě. Nominace musí schválit prezident). Když se ten profesor obrátil písemně na prezidentskou kancelář s dotazem, zda obdržela jeho dokumenty, byl informován, že "zákon nespecifikuje časovou lhůtu, do níž musí pan prezident učinit rozhodnutí". To je sice pravda, ale žádný jiný profesor nemusel čekat na prezidentovo schválení tak dlouho: je to snad proto, že profesor Bilewicz je známým výzkumníkem polského antisemitismu? Proto ty odklady? Jeho práce je totiž naprosto neslučitená s historickým narativem strany Právo a spravedlnost, podle něhož Polsko a Poláci byli vždycky naprosto vzorní.Já ale věřím, že dříve nebo později se profesoru Bilewiczovi dostane té pocty, které si zaslouží. Tak jako Łukasz Sitek, bývalý "novinář" státní televize TVP dostal, co si zasloužil - pět měsíců ve vězení. Právě byl odsouzen za konflikt, který vyvolal ve vlaku poté, co odmítl zaplatit pokutu za to, že cestoval bez jízdenky, útočil na železničáře a pral se s policií (psali jsme o tom před padesáti pokračováními ).Tehdy se alespoň policie dokázala vypořádat s tímto agresivním opilcem řádným způsobem. Je smutné, že už není ochota podnikat tak rozhodné akce, když jde o opilé řidiče. Ukázalo se, že Artur Zawisza, bývalý politik ze strany Právo a spravedlnost, který zranil cyklistku, když řídil automobil, přestože mu bylo zakázáno sednout za volant kvůli řízení v opilosti, a pak byl přistižen znovu jak řídí automobil téhož dne, měl býval skončit u soudu daleko dříve, protože police věděla, že řídí auto, přestože mu odebrala řidičský průkaz. V září letošního roku jaksi zapomněl odbočit svým mercedesem do vjezdu k svému domu, jel až na konec silnice, projel plotem a vjel dvacet metrů na sousedův pozemek. Pak se snažil odtamtud znovu vyjet, čímž dál poškodil plot i automobil. Byla zavolána policie, ale neudělala nic, protože Zawisza přiznal, že je to je chyba a že ty škody zaplatí...Naštěstí některé jiné instituce berou svou odpovědnost vážně. Lékařský soud suspendoval jednoho doktora, že šířil lživou propagandu proti očkování. Aspoň zde jsou experti považováni za důležité, ne jako ve státní televizi TVP, kde jedna pozvaná osobnost se nesměla účastnit vysílání, do něhož byla pozvána jako expertka. Bylo to vysílání ranní televize o tom, jaké to je chovat kapucínské opice jako domácí mazlíčky. Vlastník těchto opic totiž sdělil pracovníkům televize, že nepůjde do vysílání s tou expertkou na opice, protože ona řekne, že to není zrovna dobrý nápad chovat doma opici. Když měli produkční tohoto pořadu v olbu mezi atraktivní opicí a expertkou, rozhodli se tu expertku ze studia vyloučit. Jestli si ale myslíte, že to je strašné, počkejte, až uslyšíte o nejnovějším největším skandálu. V Bełchatówě si všiml jeden z tamějších kněží, že jeden chlapec nespokl při svatém přijímání oplatku, ale namísto toho si ji dal do kapsy. Ten třináctiletý hoch byl okamžitě zadržen a vězněn v sakristii, dokud se nedostavili jeho rodiče a policie. Kněží se chystali toho chlapce obvinit z trestného činu urážky náboženských citů, ale "naštěstí" ho dospěli donutili, aby tu oplatku spolkl, takže nedošlo k desekraci.To vyvolalo v zemi zuřivost. Ozvalo se mnoho hlasů, které poukazovaly na to, že, už zase, se polská policie stává poslíčky kněží, anebo prostě vynutitelem náboženských zákonů jako v Íránu (policie sama se od celé věci distancovala, tvrdí, že policisté jen šli zjistit, co se vlastně děje). Jiní poukazují na to, že šlo o šokující případ psychického násilí vůlči dítěti a že donutit ho spolknout "tělo Kristovo" bylo porušením základním občanských práv o náboženské svobodě.Avšak některými Poláky to vůbec nehnulo, anebo na to reagovali s humorem: "Kněz je rozčílen, protože si to třináctiletý chlapec nejprve vzal do pusy, ale pak to odmítl spolknout? Prosím vás, to je nějaká novina?"