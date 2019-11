Stromy ve městech

Foto: Tampa, Florida



Světová města nyní houfně vysazují ve svých ulicích stromy, aby snížily vedra způsobovaná globálním oteplováním a znečištění vzduchu. Stromy v ulicích také proměňují čtvrti v daleko žádanější oblasti a přispívají k psychické i fyzické pohodě obyvatel. Nejvíce stromů je v americkém městě Tampa na Floridě, pokrývají 36,1 procent plochy města. Za ním jsou města jako Singapur (29.3%), Oslo (28.8%), a Sydney a Vancouver (obě 25.9%). Frankfurt byl rok 2014 jmenován Evropským městem stromů, je jich tam 200 000. Německo je v této oblasti vynikající: tři čtvrtiny obyvatel měst žijí ve vzdálenosti 300 metrů od prostoru pokrytého zelení. Ve Frankfurtu je ta vzdálenost jen 99 metrů.Výzkumníci z americké Lesnické služby zjistili, že na prvním místě co do zalesněnosti měst je New York (39,2 procent plochy ve městě pokrývají stromy), za ním je Moskva (29,1 procent), São Paulo (27.4%), a Paříž (26.4%). V New Yorku občané v roce 2015 úspěšně dokončili občanskou iniciativu vysadit milion stromů.Co Praha?Pozoruhodné je, kolik stromů bylo od pádu komunismu vysazeno v ulicích Budapešti,Podrobnosti v angličtině ZDE