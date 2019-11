Brazílie: Lula bude propuštěn z vězení

8. 11. 2019 / Fabiano Golgo

Aktualizace: Lula byl skutečně v pátek propuštěn z vězení. Stane se zřejmě silným představitelem antibolsonarovské opozice.

Brazilský Nejvyšší soud včera pozdě v noci rozhodl, že propustí z vězení bývalého prezidenta Luize Inácia da Silvu, známého pod přízviskem Lula, který je už půldruhého roku ve vězení kvůli obvinění z "pasivní korupce". Byl za ni odsouzen na dvanáct let.

Lula býval odborovým předákem v automobilovém průmyslu. V sedmdesátých letech vystoupil na politické scéně jako svého druhu brazilský Lech Walesa. Stal se prvním populárním disidentem vystupujícím proti vojenské diktatuře, která vznikla pučem r. 1964 a skončila až roku 1985, do značné míry v důsledku Lulovy činnosti.

Avšak tomuto symbolu konce autoritářského režimu trvalo téměř dvacet let, než přesvědčil voliče, že by mohl být jejich prezidentem. Kandidoval a prohrával ve všech prezidentských volbách až do roku 2002, v důsledku podezření středních a vyšších vrstev proti němu, protože Lula nemá řádné formální vzdělání (odešel ze školy ve čtvrté třídě, protože musel pracovat na podporu své velmi chudé matky a sourozenců). Nedostatek vzdělání se projevoval i tím, že se Lula řádně neuměl vyjadřovat.



Když byl nakonec zvolen, Lula přislíbil, že skoncuje s hladem v Brazílii, která má 200 milionů obyvatel, a kde téměř polovina obyvatelstva žije v chudobě. Mnozí pochybovali o jeho ambiciozním plánu Fome Zero (Nulový hlad), ale po dvou mandátech a po osmi letech u moci skončil Lula své prezidentství s rekordní podporou 83 procent obyvatelstva, protože osvobodil od chudoby 32 milionů Brazilců, odstranil hlad a negramotnost, proměnil zemi v šestou nejbohatší ekonomiku světa, přinesl do země světové fotbalové mistrovství a Olympijské hry a konečně umožnil černochům studovat na univerzitách a vstupovat na trh práce.



Lula byl tak úspěšný, že požádal voliče, aby hlasovali pro naprosto neznámou ženu, která nikdy nezastávala žádnou volenou funkci, Dilmu Rousseffovou, aby převzala prezidentský úřad, když nemohl kandidovat on sám (zákon umožňuje jen dvě prezidentská období po sobě). Plánoval, že se do prezidentského úřadu vrátí o čtyři roky později.



Avšak nejenže se Dimla rozhodla kandidovat napodruhé, ale také vytvořila a schválila celou řadu zákonů, které daly dostatečné množství nezávislosti a moci veřejným prokurátorům, což vedlo k vlně odhalování korupčních afér, které se týkaly všech Lulových spojenců. Dilma odmítla tyto zákony zrušit a byla svědkem toho, že kolegové z její politické strany padli a byli zatýkáni. Nezneužila své moci, aby je zachránila.



Nedlouho po začátku jejího druhého funkčního období došlo k parlamentnímu puči, Dilma byla svržena na základě technického účetního opatření.



Mezitím, poté, co byly zatčeny desítky politiků za vytunelování miliard dolarů v rámci největší korupční aféry v historii této planety, byl obviněn i Lula, že od jedné stavební firmy dostal oplátkou za státní kontrakty vlastní byt a dům na venkově.



Lula byl poslán do vězení právě v tu dobu, kdy mu to zabránilo kandidovat na prezidentský úřad, přestože z průzkumů veřejného mínění vyplývalo, že by prezidentské volby býval lehce vyhrál a nezvítězil by extremistický ultrapravicový populista Bolsonaro. Soudce, který poslal Lulu do vězení, se posléze stal v Bolsonarově vládě ministrem spravedlnosti.



Lula bude moci být propuštěn z vězení v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu. Brazílie je jedinou zemí na světě, kde má obžalovaný právo na osm úrovní spravedlnosti, což znamená, že ho může sedm různých soudů shledat vinným a může být uvězněn teprve, až ho shledá vinným i osmý soud. To je v praxi možné pro ty, kdo si mohou dovolit platit si dobré právníky, kteří protahují jejich případy až na dvacet let, takže obvinění někdy nikdy neskončí ve vězení. Až v roce 2016 bylo rozhodnuto, že osoby, které shledal vinným už druhý soud, by měli být uvězněni. Nyní se zákon vrátil do předchozího stavu, což povede k okamžitému propuštění Luly i dalších téměř pěti tisíc vězňů.

