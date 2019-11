Přebírá televize BBC totalitní praktiky z východní Evropy před rokem 1989?

11. 11. 2019 / Jan Čulík

Jsou to nové totalitní praktiky? BBC se vymlouvá, že "šlo o chybu produkce".





Angličané přesto budou zřejmě Johnsona v prosinci ve volbách volit - volit Corbyna je totiž zjevně ještě děsivější volba. Je to tragédie, protože Británie dobrou labouristickou vládu opravdu potřebuje, miliony lidí žijí v bídě. Ovšem bez stalinistů ve vedení Labouristické strany.



BBC news bizarrely broadcasting 3 year old footage of Boris Johnson laying a wreath on this morning's news https://t.co/BIj5qBpYwz — Otto English (@Otto_English) November 11, 2019

Yet more evidence that the BBC is now the mouthpiece of this totalitarian government. has the BBC's Charter been secretly torn up? Whoever wins in December must clear out the stables at Broadcasting House - Tony Hall and his management are utterly corrupt... https://t.co/OJqQEuzehC — Neil Marshall #FBPE (@ANMarshall) November 11, 2019

Během nedělní ceremonie v Londýně, která měla připomenout mrtvé z obou světových válek při příležitosti příměří z 11.11.1918, pravděpodobně opilý a v každém případě neupravený a rozcuchaný Boris Johnson umístil k památníku pamětní věnec nápisem vzhůru nohama.Televize BBC nevysílala v pondělí ráno záběr této scény, ale záběr z doby před třemi lety, kdy Johnson k témuž památníku dal věnec pořádně a byl slušně upravený.





The BBC apologise for a “production error”...



I simply do not believe them.



Johnson’s scruffy & casual demeanour whilst laying a wreath yesterday was widely talked about.



To replace that with archive footage of a previous year where Johnson looks smarter... is no accident. https://t.co/gleBFPeXWL — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) November 11, 2019

This makes things more difficult for @BBCBreakfast claiming a “production error” over replacing scruffy Johnson Remembrance Sunday footage with smarter-looking 2016 footage:https://t.co/s3i7hzUAD8 pic.twitter.com/s4dq1a7oG7 — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) November 11, 2019