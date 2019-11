Největší zrada obyčejných lidí

11. 11. 2019 / Richard F. Vlasák

Privatizace. Lépe řečeno, nejen ona, ale i celý způsob ekonomického přechodu z plánovaného hospodářství do tržního. A ještě jinak, zlodějna za bílého dne provedená s estrádním šarmem (kdo by zapomněl na známé tváře v reklamách na fondy, banky, kampeličky...) a jejímž výsledkem je současný marasmus. Obyčejní lidé se právem cítí okradení a právem nedůvěřují elitám, které se na rozkrádání svým politickým rozhodováním podílely a podílejí. Bohužel nevidí, že podporují ty, kteří majetek nabývaný jejich těžkou prací, rozkradli – současné oligarchy. Sedají jim na lep, dělí se na „kavárnu“ a „hospodu“ místo toho, aby se sjednotili a oligarchy posadily do vězení a majetek si vzali zpět. Tuto šanci měl naposledy Miloš Zeman, nevyužil ji, a zradil tak obyčejné lidi. Nyní ji máme znova a tentokrát ji nesmíme propásnout.