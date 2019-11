O čem by měl dumat Milion chvilek

11. 11. 2019 / Boris Cvek

:-)

Tady je to i s mandáty: Ano 87, piráti 43, ODS 30, KSČM 16, TOP09 10, KDU-ČSL 7, STAN 7... ČSSD nula, SPD nula, Trikolora nula. Agentura Kantar, která dělá každý měsíc průzkum pro OVM, je podle mne nejlepší v Česku. Co tedy z těch výsledků plyne? Ano s KSČM má většinu 103. Jiná možnost prakticky nepřipadá v úvahu, pokud by se tedy piráti nebo ODS nespřáhli s Ano. U TOP09 nebo STAN to lze asi vyloučit. ODS s piráty, STAN a KDU mají jen 97. Mohly by mít možná nad sto, kdyby se výsledek TOP09, KDU a STAN sečetl... nad tím by měl dumat Milion chvilek před sobotní demonstrací. A taky by měl dumat nad tím, co se stane, když KDU, STAN a TOP09 spadnou pod 5%.