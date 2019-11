Před ČEZem stojí 111 párů bot za předčasně zemřelé

Hnutí DUHA, Greenpeace a Limity jsme my v rámci společného happeningu vyzvaly společnost ČEZ, aby neprodávala uhelnou elektrárnu Počerady těžařské společnosti Pavla Tykače a místo toho ji do pár let odstavila. Organizátorky a organizátoři také představitelům ČEZu předali výzvu více než 10 000 lidí [2], žádající uzavření elektrárny, adresovanou členům a členkám Dozorčí rady, která rozhoduje o osudu elektrárny.



Výzvu, která je adresována rovněž premiérovi a vládě ČR, podepsalo i 60 osobností z oblasti severočeské i celostátní politiky, lékařství, vědy a umění, jako jsou bývalí premiéři Petr Pithart a Vladimír Špidla, čtyři bývalí ministři životního prostředí, senátorka a lékařka Alena Dernerová, starostka obce Dobroměřice poblíž Počerad Ivana Sihlovcová či ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR Prof. Michal V. Marek [3]. Happening zahájil herec Vladimír Škultéty, jeden ze signatářů výzvy, známý z kultovního seriálu Most.



Happening připomněl nejen 111 předčasně zemřelých ročně, ale také další důvody k uzavření elektrárny. Počerady jsou:



největší český zdroj emisí skleníkového oxidu uhličitého, vypouštějí ho stejně jako všechny nákladní auta dohromady [4],



největší zdroj toxické rtuti, významný dopad má zejména na okolní obce [5],



největší zdroj škodlivých oxidů dusíku, které se v ovzduší mění v mikroskopický prach (hlavní příčinu zdravotních komplikací lidí ze znečištěného vzduchu) i jedovatý přízemní ozon [6].

Uzavření uhelné elektrárny předpokládá i Státní energetická koncepce ČR. Elektrárna spotřebuje každou minutu 10 tun uhlí, z toho ale 6,5 tuny bez užitku kvůli velmi nízké účinnosti a 3,5 tuny jen kvůli vývozu elektřiny [7]. Česko ročně vyváží o 14 TWh elektřiny více, než dováží, což je téměř trojnásobek výroby v Počeradech [8].“Stát by měl chránit zdraví a životní prostředí nejen svých občanů, ale i občanů sousedních států, jak ho k tomu zavazují nejen jeho vlastní zákony a mezinárodní dohody, ale také zdravý rozum.”“Počerady jsou mezi elektrárnami číslo jedna ve znečištění ovzduší i poškozování klimatu a našeho zdraví. A úplně zbytečně. Dvě třetiny energie ze spáleného uhlí přitom proletí jen tak bez užitku komínem a chladícími věžemi a zbytek jen pokryje malou část vývozu elektřinu do zahraničí. Zodpovědná firma něco tak nebezpečného neprodává, ale uzavře. A zodpovědný majitel - stát - to po ní požaduje. Proto vyzýváme dozorčí radu ČEZ i vládu, aby zajistily odstavení Počerad.”“Před několika lety dozorčí rada ČEZ odmítla prodej elektrárny Pavlu Tykačovi za mnohem větší cenu, protože byl pro firmu nevýhodný. Dnes však vedení firmy chce Tykačovi přenechat elektrárnu za pouhé dvě miliardy. Je přitom jasné, že elektrárna natolik stará a špinavá jako Počerady by se neměla prodávat, ale uzavřít.”“Co nejrychlejší uzavření elektrárny Počerady je v době klimatické krize naprostou nutností. Částka, kterou by stát za prodej elektrárny dostal, je směšná a zanedbatelná v porovnáním s tím, kolik my všichni platíme za následky spalování uhlí – naším zdravím, životy i škodami na životním prostředí. Existuje jediné řešení, které dává smysl ekonomicky i morálně: uhelné elektrárny rychle zavřít a prosadit bez otálení spravedlivý konec těžby a spalování uhlí.”









