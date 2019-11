17. listopadu by si Češi měli vzpomenout na své dva politické vězně v Turecku

14. 11. 2019 / Pavel Pečínka

Přesně tři roky strávili ve vězení "spojeneckého" státu Markéta Všelichová a Miroslav Farkas (zadržení 13.11. 2016), které v Turecku čeká ještě zbytek jejich šestiletého trestu kvůli civilní (Všelichová) a vojenské (Farkas) podpoře Kurdů proti ISIS. Vzhledem k tomu, že někteří organizátoři letenského shromáždění z "Miliónu chvilek pro demokracii" prozatím zamítli kvůli nedostatku času krátké vystoupení Rašída Chalila z Kurdského občanského sdružení, který chtěl Čechům poděkovat za solidaritu během nedávné turecké invaze do Rojavy, napsali jsme několika českým i slovenským osobnostem chystajícím se promluvit na nadcházejících akcích na různých místech krátkou žádost. V ní jsme spojili téma Rojavy se zadržováním obou českých rukojmí.

Text se dá využít a napodobit: "...Dobrý den, pane (paní) XXX, nerad ruším. Chtěl bych se zeptat, zda byste do svého projevu k 17. listopadu nemohl zanést také požadavek na propuštění dvojice Čechů Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří mají za sebou už tři roky v tureckém vězení za podporu Kurdů v severní Sýrii a další tři roky v kriminálu je ještě čekají. Jakékoliv předchozí sliby české vlády se ukázaly jako neúčinné. A dále požadavek větší solidarity České i Slovenské republiky s obětmi turecké invaze v severní Sýrii (Rojavě), což jsou jak tamní muslimové, tak křesťané i nevěřící.



Ptám se jménem malé skupiny 14 nadšenců, která provozuje už čtvrtým rokem stránky Československo-kurdská solidarita a občas se podílí na demonstracích v Praze. Nemáme mezi sebou žádného xenofoba ani člena KSČM, ale lidi od anarchistů a zelených po voliče Pirátů a TOP 09, slovenskou křesťanskou aktivistku i člena Kurdského občanského sdružení. V případě zájmu by Vám bližší informace poskytl Janusz Konieczny, protikorupční aktivista z Prahy, který oba vězněné Všelichovou a Farkase více znal. Mobil na něj je 604 270 132. Předem díky za případný zájem. Pokud ovšem máte už těch aktivit kolem 16. a 17. listopadu nadbytek, pak to pracovní vytížení naprosto chápu a zkusili bychom to ještě ve zbývajícím čase u některých dalších řečníků. S pozdravem XXX..."