Kdo nás ochrání před "ochránci"?

V úterý 12. listopadu zabránily italské úřady útoku neofašistů na mešitu v Colle Val d'Elsa. Při razii zabavily desítky kusů střelných zbraní.

#Italy

2 men were arrested because they planned to blow up the mosque in Colle Val d'Elsa (Siena). Both were members of a fascist organization named 'MIS', a group emerged in 2004 and founded by an exponent of an old fascist party: 'Movimento Sociale Italiano'. pic.twitter.com/2uHjBJI2Mv