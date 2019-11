Pompeo: Izraelské osady na okupovaném území "nejsou protizákonné"

18. 11. 2019



Spojené státy odmítly rezoluci OSN z roku 2016, podle níž je výstavba izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu "flagrantním porušením" mezinárodního práva



Spojené státy oznámily, že izraelské osady na okupovaném palestínském území nejsou nutně ilegální. Dramaticky se tak distancovaly od dlouhých desetiletí mezinárodního práva, dosavadního amerického postoje a trvalého postoje většiny amerických spojenců.



"Charakterizovat výstavbu civilních osad jako neslučitelnou s mezinárodním právem nenapomohlo věci míru," vyjádřil se americký ministr zahraničí Mike Pompeo. "Tvrdou pravdou je, že nikdy nedojde k soudnímu vyřešení tohoto konfliktu a argumenty, kdo je a kdo není v právu podle mezinárodního práva nepřinesou mír."Pompeo dodal, že o legálnosti jednotlivých osad by měly rozhodovat izraelské soudy a tvrdil, že americké prohlášení nijak neohrozí konečnou dohodu mezi Izraelem a Palestinci.Nynější americké prohlášení je odmítnutím rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2016, podle níž jsou izraelské osady na Západním břehu "flagrantním porušením" mezinárodního práva. Toto bylo dosud právním postojem USA od roku 1978. Toto prohlášení je také odmítnutím čtvrté ženevské konvence, která zakazuje přesuny obyvatelstva okupační mocí. Jde také o nový rozkol se spojenci Ameriky v Evropě a v islámském světě.Toto prohlášení Mikea Pompea je ovšem jen pokračováním dosavadní Trumpovy politické linie, charakterizované celou řadou radikálních proizraelských rozhodnutí a opuštěním historické role Washingtonu jako vyjednavače. Trumpova vláda už uznala Jeruzalém jak izraelské hlavní města i izraelskou suverenitu na okupovaných Golanských výšinách.Toto americké rozhodnutí podpoří Benjamina Netanyahua, který bojuje o své politické přežití a čeká, zda jeho oponentu Bennymu Gantzovi se podaři utvořit koaliční vládu. Překvapivé vystoupení Mikea Pompea před novináři na americkém ministerstvu zahraničí - vystupuje před nimi velmi málo - v době, kdy je Pompeo kritizován za to, že nepodpořil americké diplomaty, kteří se octli uprostřed ukrajinského skandálu, týkajícího se Trumpova impeachmentu, má možná také posílit jeho popularitu mezi pravověrnými republikány v jeho státě Kansas, kde chce Pompeo kandidovat do Senátu.Podrobnosti v angličtině ZDE