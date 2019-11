Média nekorigují lži Borise Johnsona

19. 11. 2019

Johnson pak v tomtéž televizním rozhovoru uvedl, že "Jeremy Corbyn plánuje zničit britskou ekonomiku výdaji ve výši 1,2 bilionu liber." Volební manifest Labouristické strany nebyl dosud vydán a není známo, kolik budou jejich státní investiční plányý stát. Johnsonovo tvrzení o 1,2 bilionu liber je otevřená lež.Johnson dále v tomtéž rozhovoru tvrdil, že Corbyn zastává názor, že "vlastnit dům či byt není správné a bude proti tomu bojovat". Pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy. Dále řekl, že Corbyn "ani není na straně Británie, když jde o otravu Skripalových" - stojí na straně Ruska. I toto je lež. Po útoku jedem na Skripalovy napsal Corbyn v deníku Guardian: "Buď tento zločin spáchal ruský stát, anebo ten stát dovolil, aby tyto smrtící toxiny unikly jeho kontrole, kterou má povinnost dělat." Corbyn také zdůraznil, že ruské úřady musejí v této věci být pohnány k odpovědnosti.Mezitím samotná Johnsonova vláda odmítá zveřejnit parlamentní analýzu o ruském zasahování do britské politiky. Přicházejí informace o tom, že bohatí ruští oligarchové s vazbami na Vladimíra Putina dávají velkomyslně britské Konzervativní straně velké finanční částky.Na konci tohoto Johnsonova televizního projevu moderátorka Sky News Samantha Washington naprosto selhala a vůbec se nepokusila zpochybnit žádnou z Johnsonových lží. Byl to je jeden z mnoha příkladů, kdy britská média dovolují Johnsonovi otevřeně lhát, bez korekce.Jsem politickým reportérem už téměř třicet let a nikdy jsem nezažil vysokého britského politika, který by lhal tak pravidelně, tak bezostyšně a tak systematicky jako Boris Johnson. A kterému by to lhaní tak lehce procházelo.Některé jeho lži jsou malé. Během návštěvy jedné nemocnice řekl Johnson tamějším lékařům, že se stal abstinentem. Avšak předchozího dne byl nafilmován, jak pije whisky a po návštěvě nemocnice jak pije v hospodě pivo.Některé Johnsonovy lži jsou velké. Lže, že pokračující členství Británie v EU Británii stojí miliardu liber měsíčně. Je to lež. Řekl aktivistům, že konzervativci staví novou nemocnici v nerozhodném volebním okrsku v Canterbury. Cynická lež.Během kampaně za referendum o brexitu řekl Johnson reportéru Channel 4 News Michaelu Crickovi "Nic o nebezpečí invaze Turků jsem neřekl, kamaráde." Řekl.Ohledně svého potenciálního střetu zájmů, když jeho milenka Jennifer Arcuri získala 11 500 liber od organizace, v níž jako primátor Londýna rozhodoval, tvrdí Johnson, že k žádnému střetu zájmů nedošlo.Konzervativní strana záměrně zveřejnila lživé video zkreslující televizní rozhovor s labouristou Keirem Starmerem, aby to vypadalo, jako že neuměl odpovědět na otázky o brexitu. Starmer přitom odpověděl přesvědčivě a jasně.Johnson má ve svém úřadně prolhané spolupracovníky, kteří říkají médiím lži. Jeden z nich sdělil novinářům, že Johnson obviní Corbyna ve svém projevu z "politické masturbace" a všichni to napsali. Nic takového pak Johnson ve svém projevu neřekl.Jako někdo, kdo volil konzervativce po celý svůj život, jsem tím velmi rozladěn, píše Oborne. Jak vysvětluje filkozofka Sissela Bok, lhaní v politice je určitou formou krádeže. Znamená to, že voliči činí svá demokratická rozhodnutí na základě falešných informací. Připravuje je to o jejich práva.Teoreticky vzato by toto obrovské lhaní Johnsonovi nemělo procházet. V dobře fungující demokracii by měli být lháři odhaleni a pohnáni k odpovědnosti.Nedávno vysoce zkušený moderátor BBC Andrew Marr nekomentoval Johnsonovu lež, že "konzervativci neuzavírají dohody s jinými politickými stranami". Co to tedy bylo, když v letech 2010-2015 Konzervativní strana vládla v koalici s liberálními demokraty? Co to bylo, když Theresa Mayová dala před dvěma lety severoirské straně DUP miliardu liber, aby ji podpořila v Dolní sněmovně? Marr Johnsonovi dovolil, aby tato lež prošla.Mnohá média Johnsonovy lži tolerují, protože chtějí, aby byl zvolen. Vysocí činitelé BBC mi sdělili, že si osobně myslí, že je chybné odhalovat Johnsonovy lži, protože to ochromuje důvěru v britskou politiku.Jiní zastávají názor, že všichni politici lžou, a prostě nad tím pokrčí rameny. Jenže ono to není pravda, že všichni politici lžou. Zacházet se všemi politiky jako se lháři povede k naprostému kolapsu integrity britksé politiky, kolapsu, který systematičtí lháři jako Johnson rádi budou zneužívat. Je načase, aby novináři začali dělat svou práci a znovu získali seberespekt.Kompletní článek v angličtině ZDE