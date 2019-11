Jak západní dehumanizace Palestinců umožňuje Izraeli beztrestně zabíjet v Gaze

21. 11. 2019

Odpověď přišla 12. listopadu, kdy izraelská armáda zahájila hlavní útok proti Pásmu Gazy, kde usmrtila velitele Islámského džihádu Bahaa Abu al-Atu a jeho ženu Asmu. Následovaly další útoky proti infrastruktuře Islámského džihádu – tak to alespoň tvrdí izraelská armáda.



Nicméně totožnost obětí, záběry zveřejněné na sociálních sítích, fotografie a výpovědi očitých svědků dokazují, že bombardována a ničena byla i civilní infrastruktura, zatímco civilisté umírali. O dva dny později bylo podepsáno příměří. O život přišlo 32 Palestinců a 80 jich bylo zraněno. Reakce sdělovacích prostředků byla podle očekávání frustrující.



CNN 13. listopadu uvedla, že „izraelská vojenská kampaň vstupuje do druhého dne“, a zdůraznila, že OSN raketové útoky z Gazy odsuzuje. CNN jako většina amerických médií o izraelských vojenských kampaních referuje jako o „válce proti teroru“.



Předpojatost vůči Palestincům je bohužel zjevná i evropských médií, která v tomto ohledu byla v poslední době relativně nestranná a někdy dokonce s Palestinci sympatizovala.



BBC ve zprávě z 13. listopadu informuje o „přeshraničních násilnostech mezi Izraelem a militanty z Gazy“. Jenže Gaza jako taková není suverénním státem a mezinárodní právo ji považuje za okupované území. Tel Aviv v září 2007 Pásmo označil za „nepřátelské území“ a arbitrárně vyhlásil hranici mezi ním a Izraelem.



Španělský deník El Mundo pro změnu zdůraznil, že mezi obětmi byli většinou palestinští militanti, kteří v boji „zemřeli“, i když je ve skutečnosti zabila izraelská armáda (o život přišlo také osm členů jedné rodiny včetně pěti dětí - pozn. DV).



Tyto novinářské přehmaty by se daly pochopit jedině v případě, kdyby dění v Gaze nebylo tak hojně mediálně pokrývané. Je očividné, že západní média nedokážou o tamní situaci adekvátně informovat, aby se nedotkla izraelské vlády a jejích mocných spojenců a lobbistických seskupení. O to víc bychom si měli vážit statečných palestinských novinářů a blogerů v Gaze a jejich obětí, které tváří v tvář izraelské armádě občas přinášejí, aby se svět dozvěděl o tom, co se ve skutečnosti v obléhané Gaze děje.



