V další televizní debatě oznámil Corbyn svou neutralitu vůči brexitu, Johnson byl terčem kritiky za své lhaní a za rasismus

23. 11. 2019 / Jan Čulík

- Liberální demokratka Swinsonová byla ostře kritizována za spolupráci s konzervativci v koaliční vládě do roku 2015 a za rozhodnutí zrušit brexit bez referenda. Komentátoři poukazují na to, že v obecenstvu zřejmě kupodivu nebyli žádní stoupenci liberálních demokratů.- Johnsonovi vyčítalo obecenstvo, že je nedůvěryhodný, že lže, že vyvolává rasismus, a požadovalo, aby zveřejnil potlačenou parlamentní zprávu o ruském vlivu na britskou politiku.- Corbyna kritizovalo obecenstvo za antisemitismus Labouristické strany a za jeho rozsáhlé plány na znárodnění řady sektorů britského průmyslu- Šéfka skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová potvrdila, že skotští nacionalisté podpoří Corbynovu vládu, pokud bude souhlasit s novým referendem o skotské nezávislosti.Politikou Labouristické strany vůči brexitu je vyjednat novou dohodu s Bruselem do tří měsíců a pak do šesti měsíců ji předložit Británii novému referendu, kde bude možnost zvolit alternativu zůstat v EU.Boris Johnson vystoupil v pořadu jako poslední, čtvrtý, ale neměl příliš mnoho možnost opakovat goebbelsovsky své stručné heslo "Get Brexit done", jak to dělá všude. Čelil ostré kritice stavu britského státního zdravotnictví a obecenstvo zpochybňovalo, zda se mu dá věřit. Johnson se odmítl omluvit za své předchozí novinové články, kde psal, že ženy v burkách vypadají "jako poštovní schránky" a posmíval se homosexuálům.Po pořadu se v televizi Sky News ostře střetli konzervativní ministr zahraničí Dominic Raab a stínový labouristický ministr dopravy Andy McDonald ohledně rasismu ve svých stranách. McDonald obvinil Raaba, že Konzervativní strana odmítá řešit široce rozšířenou islamofobii ve svých řadách. Raad zase poukázal na to, že za Corbynova vedení je Labouristická strana vyšetřována státní Komisí pro rovnost a lidská práva za antisemitismus.Johnson v televizní debatě tvrdil, že žádné ruské zasahování do britské politiky neexistuje, a proto není důvodu parlamentní zprávu o ruském zasahování do britské politiky vydávat.Konzervativci rychle využili tvrzení Nicoly Sturgeonové, že v případě nerozhodného parlamentu podpoří její poslanci Jeremyho Corbyna, pokud ten schválí nové referendum o nezávislosti Skotska, a hned v pátek večer vydali posměšný plakát, na němž je miniaturní Corbyn v kapse Sturgeonové - podobný plakát použili v roce 2015 v kampani proti tehdejšího šéfovi Labouristické strany Edu Milibandovi:Podrobnosti v angličtině ZDE Opravdu zajímavou analýzu předvolební situace v Británii publikoval v deniku Guardian Jonathan Freedland. Upozorňuje, že zatímco Boris Johnson potřebuje získat v parlamentě nejméně 321 poslanců, protože nemá v ostatních stranách žádné spojence, Corbynovi postačí k vítězství jen 270, protože ho podpoří liberální demokraté, zelení, skotští nacionalisté a skotská strana Plaid Cymru.Freedland přiznává, že průzkumy veřejného mínění dávají Johnsonovi a Konzervativní straně velký volební náskok, jenže upozorňuje, že v britském většinovém systému, podobně jako v Americe, kde o vítězství v prezidentských volbách rozhoduje několik desítek tisíc hlasů v jednom nerozhodném státu, to nemusí znamenat nic.Potíž je, že v britských volbách se hlasuje většinově po jednotlivých okrscích. Jestliže průzkumy veřejného mínění ukazují pro Johnsona až patnáctiprocentní náskok nad Labouristickou stranou, k této silné volební podpoře může docházet především ve volebních okrscích, které jsou stejně už ovládány Konzervativní stranou. To tedy Johnsonovi nepřinese žádné nové poslance. On musí zvítězit v nerozhodných volebních okrscích a tam, jak svědčí Freedland na základě své osobní zkušenosti z posledních dní, je situace naprosto nejasná a voliči se nyní rozhodují nikoliv podle tradiční loajality vůči "své" politické straně, ale v důsledku nepřehledných, drobných politických faktorů. ZDE