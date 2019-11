Jak se "chytře" bez boje vzdát

25. 11. 2019 / Karel Dolejší

Michael Kofman ZDE analyzuje ruskou strategii, která Kremlu již několik let umožňuje vítězit v geopolitickém soupeření nad Spojenými státy. Klíčem k úspěchu je přitom tvarování amerického rozhodovacího procesu podle teorie her plus vlivovými operacemi a psychologický přístup ke konfrontaci. Rusko demonstruje svou tradiční eskalační dominanci (ochotu zajít v konfliktu mnohem dále než Západ) a současně nabízí Bílému domu jednoduché politické cesty k nečinnosti. Pracuje tak systematicky na tom, aby USA vždy viděly vlastní zásah jako nerealistický, ať už tomu tak opravdu je, nebo nikoliv. Americká politická třída i veřejnost si postupně navykají na systematickou nečinnost svého zahraničněpolitického a bezpečnostního aparátu jako na "lepší" variantu nežli aktivní zásah, což tradičně bývávalo nemyslitelné.