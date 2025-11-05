Podle Trumpa je třeba, aby si to Ukrajina a Rusko vyřídily sami mezi sebou, proto nedá Ukrajině tomahawky
5. 11. 2025 / Boris Cvek
Proč taková zpráva vůbec je v médiích? Nemělo by být informováno až o tom, když ta dodávka dorazí na Ukrajinu, resp. když se ukáže, že opravdu pomohla? Jedná Pentagon bez vědomí Trumpa? Nebo chce Trump ukázat, jak moc záleží na něm osobně?
Nedávno pan Landovský, bývalý velvyslanec ČR u NATO, tvrdil na Českém rozhlase, že USA těch střel mají málo, takže je stejně nemohou poskytnout Ukrajině. To by byla aspoň hezká výmluva. Chceme pomoci Ukrajině, ale v tomhle nemůžeme.
Nyní ovšem není jasné, kdo vlastně lže: Landovský, nebo Pentagon? Nebo jsou to nějaké Schroedingerovy střely? Jsou i nejsou, dá i nedá. Nedá. Rusko ovšem na zprávu o možném dodání tomahawků reagovala znepokojeně. Opravdu se Putin bojí, že by Trump mohl tomahawky Ukrajině dodat? Že by to mohl být pro Rusko problém?
Nevěděli v Moskvě předem, že nedá? Nebo jsou to předem naplánované tanečky pro matení veřejnosti. Třetího listopadu Novinky píšou: „Americký prezident Donald Trump vyloučil, že by Spojené státy poskytly Ukrajině střely dlouhého doletu Tomahawk. Prohlásil to v neděli na palubě prezidentského letounu Air Force One.“
Cituji dále: „Nebude žádná poslední kapka. Někdy je třeba stranám umožnit bojovat. A bojují. Pro Putina je to obtížná válka. Ztratil mnoho vojáků, možná milion. Nepřátelské akce jsou však obtížné i pro Ukrajinu.“
Taktak mu unikla nobelovka za mír i medicínu (autismus!) a najednou mírotvorce, lidumilný ovšem, kterému strašně vadí umírání, chce „umožnit stranám bojovat“. Podle Kyiv Post je originál takto: „Sometimes you have to let them fight it out,“ čili lepší překlad (od DeepL) by zněl takto: „Někdy je musíte nechat, ať si to vyřídí mezi sebou.“ Přece řekl Zelenskému, že si neměl troufat na silnějšího a že to má skončit dříve, než Rusko Ukrajinu zničí. Někdy je holt musíte nechat. Prostě nechat. Tak prosté to je! Už dávno přece mohl být mír, Ukrajina by kapitulovala, stačilo jen nechat je.
A kdyby Evropa chtěla, už by měla Ukrajina všechno zpátky, i Krym! Nepamatujete? Příměří podél frontové linie! Někdy si to prostě musejí vyřídit mezi sebou. Nechat je, ať si to vyřídí. Nechápete? Prostě nechat je. Proč je nenechat, ne? Let them fight out! Ring volný. Na tomahawky zapomeňte. Jak říkal Orbán na jaře 2024: Trump válku ukončí tím, že nedá Ukrajině ani penny. Ostatně Orbán se nechal před pár dny slyšet, že ten, kdo dodává Ukrajině zbraně, nechce mír.
Ale mír bude každou chvíli, to zase jo. Putin se určitě připravuje na jednání se Zelenským… nebo už jsme v jiné verzi světa? Příměří, mír, mírové jednotky, Istanbul, Budapešť, sankce. Trump se konečně naštval, proto nedá tomahawky Ukrajině. Gramofonová deska, která přeskakuje: Trump se konečně naštval, Trump se konečně naštval, Trump se konečně naštval… Ne, on nechal strany bojovat. Je naprosto klidný, uvážlivý, při smyslech, plný férovosti. Na nic nemyslí tolik jako na férovost.
Jak říkal před pár lety pan Pojar: Trumpovy nabídky jsou férové. Fair play, krystalická podoba olympijských ideálů. Pokynul, řekl „budiž“ a bylo. Prostě je nechal. Ohromné! Konečně to někdo vymyslel. A jeho duch dlel nad vodami. Demiurg zlatých věků a stvořitel nejdůležitějších událostí každou vteřinu.
