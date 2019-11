Zcenzurovaný Václav Havel

Z knihy Jitky Vodňanské "Voda, která hoří" a dopisů Václava Havla, jež tam zveřejnila, nicméně víme, že cestu VH plánoval celou dobu s ní a hlavně kvůli ní, respektive kvůli jejich vztahu, který byl v té době velmi velmi blízký. O cestě jsou v knize desítky stran, včetně společného deníku.

Jistě – intimní záležitosti jsou věcí každého člověka, pokud jsou však v dokumentu (!) takto cíleně uzávorkovány, je otázkou, zda autoři točili dokument nebo pomník o VH a disentu a jeho pečlivě vybraných představ o tehdejší realitě. Ostatně je to problém prakticky všech dokumentů o VH...tento způsob autorežie

Je samozřejmě možné, že se JV domluvila s VH a v dokumentu záměrně nevystoupila a souhlasila i s tím, že se tam o ní mluvit nebude, protože...prezident, žena atd. I tak mi ale přijde problematické konzervovat filmově takové verze událostí, které cenzurují realitu, zejména jde-li o film, který zároveň cenzurování a další postupy komunistického režimu odhaluje, paroduje a kritizuje.

Inu, ta věčná dvojí ironie...





Pozn. JČ: No tak Václav Havel byl sexuální promiskuita a Vodňanská šla kvůli němu na potrat, z něhož se už prý nevzpamatovala (John Keane). Jenže sexuální promiskuita byla mezi disidenty běžná a nikdo nestudoval, do jaké míry je to psychická reakce na útlak. Za druhé světové války, kdy byli lidi ohroženi každodenní smrtí, i v koncentračních táborech, byla sexuální promiskuita taky vysoká. Má to něco společného?