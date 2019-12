Pokud bude Trump znovu zvolen, NATO skončí, obávají se spojenci

3. 12. 2019





V pondělí přicestoval do Británie Donald Trump na setkání se spojenci v Severoatlantickém společenství. Ti se obávají, že pokud bude znovu v USA zvolen prezidentem, stane se vážnou hrozbou budoucnosti NATO.



Jen několik dní před britským summitem NATO k 70. výročí jeho založení oznámily Spojené státy, že snižují svůj příspěvek na společné projekty Severoatlantického společenství.



Činitelé NATO uvádějí, že škrty (které snižují příspěvky USA na úroveň Německa) byly oboustraně schváleny, ale dochází k ním v situaci, kdy Trump neustále vyjadřuje pochybnosti o hodnotě této aliance a opakuje, že bezpečnostní záruky USA pro spojenecké země závisejí na jejich vojenských výdajích.

John Bolton, Trumpův poradce pro národní bezpečnost do letošního září, zvýšil obavy spojenců ohledně Trumpových úmyslů v soukromém projevu před pracovníky jednoho hedgového fondu. V tomto projevu Bolton (podle informací televize NBC) varoval, že pokud Trump znovu vyhraje v listopadu 2020 americké prezidentské volby, stane se "abslutním izolacionistou" a USA odejdou z NATO i z ostatních mezinárodních aliancí.Trump si neustále stěžuje na to, že výdaje na obranu od evropských spojenců, kteří poskytují méně než dohodnutá 2 procenta HDP, jsou příliš nízké. Kritizuje v tomto ohledu především Německo. Trump také zpochybnil, že Amerika dodrží svou povinnost podle článku 5 zakládajícího dokumentu NATO, Washingtonské dohody, podle něhož se útok na jednoho spojence považuje za útok na všechny.Před svým pondělním odletem z Washingtonu opakoval Trump svou kritiku, že "my ochraňujeme druhé země a ony neplatí" Jsou to delikventi. Takže budeme hovořit o tom," řekl řekl reportérům, i když dodal, že spojenci nyní vydávají na obranuy o 130 miliard dolarů více, než předtím, kdy se stal prezidentem, a přisvojil si to jako vlastní zásluhu.Z letadla Air Force One cestou do Británie Trump napsal na Twitteru: "Během tří desetiletí před mým zvolením poklesly výdaje NATO o dvě třetinu a jen 3 jiné členské země NATO plnily své finanční povinnosti. Od té doby, co jsem převzal úřad, počet členů NATO plnících své povinnosti se více než ZDVOJNÁSOBIL a NATO zvýšilo své výdaje o 130 miliard dolarů!"Ve skutečnosti se počet spojenců plnících příslib vydávat na obranu 2 procenta ztrojnásobil od roku 2016 na devět zemí, i když některé tyto výdaje byly plánovány už předtím a ruská agrese na Ukrajině byla také faktorem.Jeden evropský diplomat ve Washingtonu poukázal na to, že za Trumpovy vlády byla přítomnost amerických vojáků na východním křídle NATO posílena, ale vyjádřil znepokojení, že toto posílení zařídili jiní členové Trumpovy vlády, kteří se snaží kompenzovat Trumpovu osobní náklonnost vůči Vladimíru Putinovi a jeho pohrdání evropskými spojenci."Největši strach máme z toho, co Trump udělá ve svém druhém funkčním období. Byl by při rozhodování volnější," řekl tento diplomat a dodal, že jeho vláda od něho vyžaduje, aby zhodnotil, jak bude vypadat Trumpovo druhé funkční období. "Je nemožné to předpovědět," řekl.Trump loni veřejně zpochybnil, že by Spojené státy zasáhly na obranu nejnovější členské země NATO Černé Hory, podle článku 5. V rozhovoru v červenci 2018 Trump označil Černohorce za "velmi agresivní lidi" a vyjádřil znepokojení, že by zatáhly Spojené státy do vojenského konfliktu, a "gratulujeme, octnete se v třetí světové válce".Deník New York Times píše, že Trump řekl několikrát soukromě, že by chtěl, aby Spojené státy z NATO odešly.Podrobnosti v angličtině ZDE