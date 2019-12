Kreml odstoupil od Ženevské úmluvy, za niž ho OSN vyšetřovala na Ukrajině

4. 12. 2019

Ruská Státní duma schválila a Vladimir Putin podepsal odvolání ruského podpisu na ženevské úmluvě z roku 1949 týkající se ochrany civilního obyvatelstva během mezinárodních ozbrojených konfliktů. Jde o úmluvu, kvůli níž OSN Rusko, že ji porušuje na ukrajinském území, když mění etnické složení obyvatelstva na Krymu, upozorňuje Věra Jastrebová.

Ruské odstoupení od zmíněné úmluvy znamená, že OSN nemůže formálně odsoudit Kreml za porušování práv civilistů během války.

Putin tím podle autorky ukázal, že jej "nic nezastaví" a že má "bianco šek" na válku.

Na druhé straně Rusko tímto de facto potvrzuje, že na území Ukrajiny porušovalo ženevskou úmluvu a proto si přeje zablokovat jakékoliv formální šetření.

Ovšem poslední krok ukazuje ještě znepokojivější věci.

Odstoupením od úmluvy Ruská federace ukázala celému mezinárodnímu společenství, že zákon pro ni není něco, co by bylo psáno. Dříve existoval nástroj na vyvíjení tlaku proti Rusku, ale nyní není zřejmé, jak by mohly nějaké skutečné sankce fungovat.

Dříve Putin útočil na cizí země tanky; nyní podkopává formální struktury mezinárodního systému údajně "legálními" argumenty. Chce si zajistit bianco šek na novou invazi.

Musíme chápat, že dnes nepřítel přichází na Ukrajinu, zítra může přijít do Polska nebo obnovit útok na Gruzii. Rusko ukázalo, že vliv mezinárodního společenství je pro ně nedůležitý.

Místo toho ruskou politiku dělá Putin a jeho nohsledi na základě vlastních kalkulací, které se už nemusejí ani symbolicky uklonit ve směru Ženevských úmluv.

