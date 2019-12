Thunbergová: Politikové, naslouchejte vědcům

4. 12. 2019

“I think people are underestimating the force of angry kids.”



Greta Thunberg has arrived in Lisbon after spending more than two weeks sailing across the Atlantic. The 16-year-old climate activist is attending the UN's Climate Change Summit in Madrid. pic.twitter.com/ihXv8yo6LM — Channel 4 News (@Channel4News) December 3, 2019

Greta Thunbergová připlula do Lisabonu. Bude se účastnit klimatického summitu v Madridu COP 25:"Necestuju takhle proto, že bych chtěla, aby to dělali všichni. Dělám to, abych vyslala signál, že je v dnešní době nemožné žít udržitelně a to se musí změnit. Musí se to stát daleko jednodušším. Nemůžeme vyžadovat od všech, aby spoléhali na to, že lidi vás takhle přeplaví přes oceán, to je absurdní. Myslím, že lidi podceňují sílu rozhněvaných dětí. Jsme rozhněvaní a jsme frustrovaní, a to z dobrých důvodů. Pokud chtějí, abychom přestali být rozhněváni, možná by nás měli přestat rozhněvávat. Požadujeme, zejména od lidí u moci, aby naslouchali vědět. Měli by samozřejmě naslouchat i nám dětem, ale my nejsme experti. Vědci jsou těmi, kdo musejí být slyšeni, a experti. Takže to, co říkáme, je, že by se měli sjednotit v podpoře vědy a naslouchat vědě. Nemělo by to být na nás dětech, na teenagerech, abychom my předkládali nějaké plány. Čelíme globální krizi a musíme to vidět z holistického hlediska a musíme udělat všechno, co je v naší moci. Musíme spolupracovat, a tak zajistit budoucí podmínky pro přežití lidstva a bojujeme nejen za sebe, ale za naše děti, za naše vnuky a za všechny živoucí bytosti na Zemi. A všichni musejí udělat všechno, co je v jejich silách, aby byli na správné straně historie."





Reportáž z prvního dne madridské konference COP 25 (v angličtině):