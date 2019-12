Johnson, Macron a Trudeau si dělali u anglické královny z Trumpa legraci

4. 12. 2019

Johnson on the video of Trudeau and the gang laughing at Trump: "That's complete nonsense, I don't know where that's come from."



Er, from the video. — Owen Gibson (@owen_g) December 4, 2019





Ve své tiskové konferenci na závěr summitu NATO v Británii se Johnson o Trumpovi nezmínil ani jednou. (Bojí se, že by vazba na něho mu ohrozila volební výsledky ve volbách v Británii příští čtvrtek.)

Boris Johnson just got through whole press conference without mentioning the words Donald and Trump. He genuinely has never heard of the US president — John Crace (@JohnJCrace) December 4, 2019

Boris Johnson popřel, že by se ve skupině politiků na recepci u královny posmíval Trumpovi . "To je naprostý nesmysl, nevím, odkud to pochází." - - No z toho videa... :)John Crace: Boris Johnson opravdu, ale opravdu nikdy o žádném Donaldu Trumpovi neslyšel...

V reakci na posměšky od Justina Trudeaua řekl Trump na tiskové konferenci, že Trudeau je "politik dvojí tváře":

Trump on Trudeau: "He's two-faced"



Donald Trump responds to a video in which the Canadian Prime Minister and other world leaders appear to joke about the president during the NATO summit in London. pic.twitter.com/tRbQ9Mnrcy — Channel 4 News (@Channel4News) December 4, 2019





***



.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Na videu z recepce v Buckinghamském paláci se posmívají Boris Johnson, Justin Trudeau a Emmanuel Macron Donaldu Trumpovi. Johnson se ptá Macrona: "Tak to proto jsi přišel pozdě?", na což Trudeau reaguje: "Přišel pozdě, protože tamten dělá spontánní čtyřicetiminutové tiskové konference." Trudeau dodává: "Jo, jo, jo. On oznámil...." a přeruší ho Macron, který živě něco skupině začne vykládat. Macron stojí zády ke kameře a není slyšet, co říká.





Politici se jmenovitě nezmiňují o tom, o kom mluví, ale mohlo by se to týkat amerického preizdenta, který je znám svými dlouhými, nesouvislými tiskovými konferencemi a který v úterý mluvil nesouvisle s reportéry po dobu 50 minut.Po střihu je na záznamu šokovaný Trudeau, který sděluje skupině, v níž stojí také holandský premiér Mark Rutte a princezna Anna: "Viděli jste, jak na to jeho tým čuměl s hubou otevřenou až k podlaze."