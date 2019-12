142 000 dětí letos zemřelo na spalničky, nemoc zcela vyléčitelnou prostřednictvím očkování

6. 12. 2019





Počet případů onemocnění spalničkami je letos třikrát vyšší než loni



Letos onemocnělo spalničkami 10 milionů dětí a na spalničky zemřelo 142 000 dětí. Většinou na spalničky umírají malé děti a tisíce dalších trpí přidruženými nemocemi včetně zápalu plic a poškození mozku. Z nových vědeckých důkazů vyplývá, že ty děti, které nemoc přežijí, jsou brzo poté v ohrožení, protože je poškozen jejich imunitní systém.



K šíření onemocnění spalničkami v bohatých zemích, jako jsou Británie a USA, přispívají dezinformace, které na sociálních sítích šíří odpůrci očkování, v chudých zemích je příčinou šíření tohoto onemocnění kolaps zdravotnictví.

V Demokratické republice Kongo, kde nebylo očkováno kvůli válce dostatečné množství dětí, zemřelo letos na spalničky více než 4500 osob - více než na ebolu.Ostrov Samoa zachvátila epidemie spalniček, při níž zemřelo více než 60 osob poté, co tamější rodiče ztratili důvěru v očkování poté, co tam loni lékaři špatně připravili očkovací látku a dvě nemluvňata tam na špatné očkování zemřely.Počty dětí očkovaných proti spalničkám stagnují už téměř deset let. Světová zdravotnická organizace varuje, že nemá-li docházet k epidemiím spalniček, musí být proti spalničkám očkováno 95 procent dětí, globálně však je očkováno první dávkou jen 86 procent dětí a druhou dávkou méně než 70 procent dětí.Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, zdůraznil: "Skutečnost, že nějaké dítě musí zemřít na spalničky, jimž je stoprocentně možno předejít očkováním, je upřímně řečeno, šokující a je to kolektivním selháním ve snahách ochránit nejzranitelnější děti světa."Podrobnosti v angličtině ZDE