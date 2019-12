Greta Thunbergová v Madridu: "Doufám, že lídři pochopí naléhavost klimatické krize"

9. 12. 2019

Environmentální aktivistka Greta Thunbergová v pátek ráno dorazila do Madridu, aby se zúčastnila pochodu v rámci klimatického summitu OSN známého jako COP25.

Na tiskové konferenci v tiskovém centru La Casa Encendida v pátek odpoledne Thunbergová pochválila sílící globální sociální hnutí za klimatickou akci, ale poznamenala, že politici dosud zaostávají.

"Stáváme se většími a většími a naše hlasy jsou slyšet víc a víc, ale samozřejmě to nepřechází v politickou akci," prohlásila. "Pevně doufám, že světoví lídři, že lidé u moci, pochopí naléhavost klimatické krize, protože právě teď to nevypadá, že by se to dělo."

Thunbergovou obklopili tři aktivisté organizace Fridays for Future Spain inspirované původním Gretiným protestem v srpnu 2018 před švédským parlamentem. Přítomna byla i třiadvacetiletá aktivistka z Ugandy Vanessa Nakate, která vede iniciativu na záchranu konžských deštných pralesů.

Šestnáctiletá Švédka cestovala vlakem z Lisabonu a v 8:40 vystoupila na stanici Atocha, přičemž dodržela vlastní embargo na létání kvůli emisím oxidu uhličitého. Přivítaly ji desítky novinářů spolu s příznivci a rodiče s dětmi. Spolu s ní cestovalo asi 30 novinářů z několika zemí.

Lůžkový vlak Lusitania urazil 210 kilometrů dělících portugalské a španělské hlavní město za deset hodin a po překročení hranice v provincii Salamanca používal dieselový pohon, což znamená, že cesta neproběhla zcela ekologicky. Na nádraží Gretu čekaly dva elektrické taxíky.

Thunbergová provedla rychlou překvapivou návštěvu konferenčního centra Ifema, kde probíhá klimatická konference COP25. Podle jejího mediálního týmu šlo o "spontánní rozhodnutí".

Po tiskové konferenci v La Casa Encenida se Thunbergová zúčastnila pochodu do vládní čtvrti podporovanému 850 sociálními a environmentálními organizacemi.

