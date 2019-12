Lidé byli na atentát v Ostravě naprosto nepřipraveni. Proč?

10. 12. 2019

Střelba v Ostravě, pár náhodných postřehů..., napsal Josef Kundrát. Mám to fakt blízko, když se trochu vykloním doma z okna, tak vidím přímo na místo, kde se to stalo. Je to nepříjemné, část rodiny v nemocnici pracuje, do kavárny přímo na poliklinice normálně chodí moje okolí atd. Někteří kamarádi tam mají blízké jako pacienty, probíhá tam výuka naší univerzity atd.

Ráno jsme po cestě autem do práce míjeli první policejní auto, bylo to asi 200 metrů od vstupu do nemocnice. Cestou do centra jsem minul policejních aut asi 10, měšťáky, neoznačené. První informace na internetu byly cca 45-60 minut po střelbě. Bezprostředně prostě nebylo jak zjistit, co se děje. Asi by dost pomohl třeba sms systém (aktivní střelec, zůstaňte doma nebo něco podobného).