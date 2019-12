Británie: Boris Johnson zaznamenal v britských volbách drtivé vítězství

Aktualizace 7. 30: Po vyhlášení výsledků z 642 z 650 volebních okrsků získal Boris Johnson 359 poslaneckých křesel, nárůst o 66 křesel. Skotští nacionalisté získali 49 poslanců, liberální demokrati jen 11. Šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová přišla o vlastní poslanecký mandát.



Labouristé ve Skotsku přišli o všechna křesla kromě jediného, které znovu získal ostrý kritik Jeremyho Corbyna Ian Murray. Konzervativci si ve Skotsku udrželi jen 6 z 13 křesel, která měli r. 2017. Skotští nacionalisté získali 49 křesel, jedno z nich však získala kandidátka suspendovaná nedávno za antisemitské výroky na sociálních sítích, takže se hlásí jen k 48.



Znamená to, že bude Boris Johnson více než schopen nechat v Dolní sněmovně schválit svou smlouvu s EU o odchodu z Evropské unie do 31. ledna 2020. Jiná věc je, co bude dál, protože nemá dost času na vyjednání nové obchodní dohody s EU do prosince 2020 a stále trvá možnost vypadnutí Británie z EU bez dohody, což je něco, co požadují konzervativni fundamentalisté.



Silná podpora pro skotské nacionalisty znamená, že budou vyžadovat nové referendum o skotské nezávislosti. V Severním Irsku poprvé získali většinu nacionalisté nad unionisty, požadující sjednocení Severního Irska s Irskou republikou.





Robert Peston, ITV: Zdá se, že podpora pro skotské nacionalisty ve Skotsku je kolem 50 procent. To je skutečně drtivé volební vítězství. Znamená to, že Nicola Sturegeonová bude zdůrazňovat, že má jasný mandát pro nové referendum o nezávislosti.



It looks as though SNP share of vote in Scotland could be around 50%. That is genuine landslide territory. And means @NicolaSturgeon will insist she has a clear mandate for a second independence referendum

The exit poll has 65 seats officially Too Close To Call. But note that this includes seats which are currently included in the Labour total. So, sure, that majority could fall -- but it could just as easily rise. — Philip Cowley (@philipjcowley) December 12, 2019

If this is right,



To my English brethren, You Fucking poor poor idiots, what have you done?



To my Scottish brethren, hahaha what fucking idiots the Englsh are, Indy here we come. — Mark Clarke (@ClydeMisfit) December 12, 2019

An English delivery driver came to my work a few days back. He was chatting with our warehouse guy and the topic of Scottish Independence emerged.

- I don't get why would you like to leave our country? - asked the Englisman.

- This is exactly why - said our guy.



It's time 🏴! — Tomasz Oryński (@TOrynski) December 12, 2019

EU leaders hope if there is a strong majority for the Tories that could mean a softer Brexit - as Johnson could ignore the more extreme Brexit factions of his party. The leaders will briefly discuss Brexit tomorrow morning at their summit /3 — katya adler (@BBCkatyaadler) December 12, 2019

Philip Cowley upozorňuje, že průzkum provedený u východů z volebních místností má 65 poslaneckých křesel, kde je výsledek příliš těsný na to, aby se to dalo určit. Jenže do toho jsou zahrnuta i křesla, kterou jsou nyní započtena do celku labouristických křesel. Takže Johnsonova většina by mohla poklesnout, ale také se zvýšit.Mým anglickým bratrům: Jestli je tohle skutečně pravda, Vy zasraní ubozí ubozí idioti, co jste to udělali? My skotským bratrům: hahaha, ti zasraní idioti v Anglii jsou ale blbci, následuje nezávislost Skotska.K nám do práce přišel před několika dny anglický řidič dodávky. Povídal si s člověkem od nás ze skladiště a přišla řeč i na nezávislost Skotska."Nechápu, proč byste chtěli odejít z naší země?" řekl ten Angličan."A to je přesně právě proč," řekl Skot.- je nyní velmi pravděpodobný odchod Severního Irska a Skotska z Británie. Severní Irsko se sloučí s Irskou republikou a stejně jako Skotsko vstoupí do EU. Anglie zůstane osamocena. Bude to mít kataklysmatické dopady, celní hranice mezi severní Anglií a Skotskem není dobrý nápad, ale vznikne.- Reportérka BBC Katya Adler informuje z Bruselu, že evropští politikové doufají ve velkou většinu pro Borise Johnsona. Znamenalo by to prý, že v Konzervativní straně nebude mít výraznou převahu jako dosud skupinka brexitérských fundamentalistů a pošuků. Je to příliš optimistický závěr - Johnson vyhnal z Konzervativní strany všechny normální konzervativce a udělal z ní ultrapravicovou sektu.- Demokracie v Británii je ohrožena:Johnson už před volbami naznačil, že se chce pomstít likvidací televize Channel 4, že chce odebrat právo BBC vybírat koncesionářský poplatek a zlikvidovat tak veřejnoprávní televizi, že chce omezit nezávislost Nejvyššího soudu a pravomoci parlamentu. Nyní vyšlo najevo, že se jeho poradce snažil zabránit tomu, aby média zveřejnila fotografii čtyřletého chlapce ležícího v nemocnici na zemi. Státní cenzura, to v Británii dosud nebylo. Labouristická strana za Corbyna se snažila prosazovat naivní socialismus, ten by ale nebyl tak škodlivý jako vláda podvodníků, lhářů a násilníků, jakou představuje Johnson a jeho mafie. Přesně to vyjádřil konzervativní analytik Peter Oborne ZDE - Nejvíce ohromující je však skutečnost, že Angličanům nevadí, žeZřejmě je svedl jeho jednoduchý slogan "Get Brexit done! - Realizujme brexit!" - jenže ti lidé nechápou, že je to lež, že brexit nelze realizovat. Inteligentní noviny tito lidé nečtou. Neorientují se ve složitosti brexitu a netuší, že pro ně bude znamenat ekonomickou katastrofu.- Velká vina padá i na Labouristickou stranu, která propadla ideologickému šílenství a naprosté nekompetentnosti a neodpovědně si tak zahrávala s osudem země, protože nebyl v otázce brexitu schopna fungovat jako efektivní opozice.- Velký dopad bude mít Johnsonovo vítězství i na svět: Potvrzuje to, že voličům nevadí, že jejich přední politik je lhář a podvodník, pokud vystupuje dostatečně agresivně. Je to předzvěst druhého Trumpova vítězství v amerických volbách. Samozřejmě, že si z Johnsonova vítězství vezmou poučení autoritáři všude na světě, i ve středovýchodní Evropě. Všeobecně hrozí rozklad demokracie.