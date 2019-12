Řecko "už nezvládá" příchod dalších uprchlíků

16. 12. 2019





Evropská unie musí sdílet odpovědnost za příchod uprchlíků, zdůrazňuje Řecko, a připravuje kontroverzní plány na výstavbu "vězeňských" táborů pro migranty



Navzdory rozbouřenému moři a temným zimním dnům do Řecka připlouvají stále další uprchlíci. V září jich přišlo 10 551. Současná středopravicová řecká vláda, která přislíbila tvrdší postoj vůči migrantům, je pod podstatným tlakem. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis požaduje od EU, aby začala projevovat větší solidaritu vůči Řecku a dalším frontovým státům, kteří si neporadí se stále větším počtem příchozích uprchlíků a migrantů.

Nové exekutivní ústředí EU připravuje novou politickou strategii k migraci. Atény poukazují na to, že je nesmírně důležité, aby Brusel uznal, že žadatele o azyl je nutno rovnou měrou sdílet mezi členskými zeměmi EU.







Mitsotakis sdělil minulý týden novému viceprezidentovi Evropské komise Margaritisi Schinasovi, že Řecko "dosáhlo úplné hranice" a už si nemůže s přílivem uprchlíků samo poradit.

Na ostrovech Samos, Lesbos, Chios, Kos a Leros je nyní asi 40 000 mužů, žen a dětí, v přeplněných táborech pro 5400 osob. Řeckým úřadům se podařilo přesunout do Řecka z ostrovů jen asi 10 000 osob."Tohle není řecko-turecký problém," řekl."Je to otázka, která se týká Evropské unie jako celku a očekáváme vaši pomoc a pevnou evropskou strategii v této věci."V Řecku je nyní celkem 90 000 uprchlíků a migrantů, je to víc, než celkový počet žadatelů o azyl registrovaných v Itálii, ve Španělsku, na Maltě a na Kypru.Roste znepokojení nad děsivými podmínkami v řeckých táborech a Brusel je pod tlakem, aby jednal. 12. prosince uvedla Francie, že z Řecka přijme 400 osob, ale to se považuje za příliš málo a příliš pozdě.Minulý měsíc apeloval vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi na Evropu, aby začala dělat víc v době, kdy jsou v důsledku pronásledování a válek lidé vyháněni ze svých domovů.Předpisy z doby před dvaceti lety, podle nichž se požaduje, aby se uprchlíci registrovali v první zemi, do které přijdou, "jsou nyní zcela neadekvátní," řekl.Zvlášť znepokojující je obrovský počet dětí bez doprovodu rodičů, které jsou ohroženy vykořisťováním při práci, sexuálním zneužíváním a násilím, řekl Grandi.V Řecku je takových dětí více než pět tisíc.Mitsotakisova vláda oznámila, že bude uprchlíky odstrašovat a deportovat ty, kteří nemají právo zůstat v Evropě. Kontroverzně chce nahradit uprchlické tábory na ostrovech "uzavřenými" vazebními středisky, které se budou podle organizací hájících lidská práva rovnat "věznicím".Jak se šíří Evropou protiimigrantská rétorika, OSN vyjadřuje znepokojení nad tím, že obětí tvrdých opatření se stanou lidé, kteří zoufale potřebují ochranu, přístup ke vzdělání a k zdravotnictví.Mezitím turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovaně vyhrožuje, že uprchlíkům v Turecku "otevře brány do Evropy". Postoje Turecka vůči čtyřem milionům uprchlíků ze Sýrie jsou nyní nepřátelské v zemi, kde vládne hospodářská krize a rychle tam roste nezaměstnanost.Podrobnosti v angličtině ZDEhttps://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/greece-says-its-reached-limit-as-arrivals-of-refugees-show-no-sign-of-slowing