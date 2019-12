O tom, že volby probíhají v lidských dějinách

16. 12. 2019 / Boris Cvek

Představa, že masa voličů kdy vážila na miskách vah programy, kterým do detailu porozuměla, je samozřejmě absurdní. K čemu by asi ti voliči tak dospěli? Bylo by to jako často v akademických diskusích, kdy se vytvářejí složité filozofické konstrukce jen k tomu, aby člověk hájil to, co si tak jako tak myslí na základě osobních vazeb a zkušeností?

V reálných volbách převáží pár témat a ta ostatní se s nimi svezou. Dobrého politika si představuji tak, že sice ví, že existují mnohem důležitější témata, než jsou ta, která právě hýbou veřejným míněním, ale právě proto, aby se dostal k moci, kde bude moci prosadit to podstatné, na ně nebude klást v kampani hlavní důraz – a soustředí se na to, co jej může dostat k moci.