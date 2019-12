K plánování deterentu je třeba přidat ekonomickou politiku

18. 12. 2019

Když se v zahraničí rozhořívá krize, američtí lídři se často nejdříve obracejí k sankcím a podobným věcem. Ale Pentagon jedná, jako by na ekonomickém přinucení nezáleželo, napsali Elisabeth Rosenbergová a Jordan Tama.

Představitelé amerického ministerstva obrany se časem adaptovali na technologické změny změny v konfliktech - například přijali vesmír a kyberprostor jako prvořadé arény konfliktu a integrovali je do plánování a uvažování o odstrašování a eskalaci. Ale tvůrci národněbezpečnostní politiky zaostávají ve věci zahrnutí ekonomických nástrojů jako jsou sankce a omezení obchodu do plánování konfliktů a krizí.

Od Ruska přes Severní Koreu a Írán až po Venezuelu američtí prezidenti a zákonodárci dlouho uplatňují různé stupně ekonomického tlaku, aby změnili politiku cizích vlád. Některé z těchto nástrojů, například ohrožení spojení mezi zemí a mezinárodním finančním systémem, mohou uvalit větší náklady než některá použití vojenské síly. Ale politici příliš málo přemýšlejí o tom, jak se různé typy ekonomického tlaku protínají s různými formami vojenského přinucení.

Jedním ze způsobů jak se zlepšit je celovládní rámec pro eskalaci konfliktu, jak jej doporučujeme v nové zprávě Center for a New American Security. Rada národní bezpečnosti by měla koordinovat mezirezortní úsilí kvůli formalizaci tohoto rámce, spolupracovat s nezávislými experty a spojenci a pak jej zahrnout do plánovacího procesu. Stejně důležité je, aby američtí vládní představitelé veřejně debatovali o finalizovaném rámci tak, aby partneři a konkurenti nechápali špatně, co to znamená, když Spojené státy využijí mocných ekonomických nástrojů.

Tato myšlenka znamená přepracování "eskalačního žebříku" vymyšleného Hermanem Kahnem v 60. letech minulého století, aby konceptualizoval jednotlivá stádia konfliktu. Z 44 stupňů Kahnova žebříku jen dva zahrnují ekonomická opatření: Druhý se vágně zmiňuje o "politických, ekonomických a diplomatických gestech", zatímco dvacátý odkazuje na mnohem silnější "celosvětové embargo či blokádu". Takřka všechny ostatní stupně se týkají hrozby použitím vojenské síly.

Podrobnosti v angličtině: ZDE