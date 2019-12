Francie ve stávce: výpadky proudu, zavřené školy, žádná Eiffelova věž

19. 12. 2019

Aktivisté z francouzských odborů přerušili toto úterý dodávku elektřiny do 100 000 domovů nebo kanceláří. Personál Eiffelovy věže se nedostavil do zaměstnání. Dokonce i zaměstnanci pařížské opery se připojili k úternímu celonárodnímu protestu proti plánu vlády zvýšit věk pro odchod do důchodu na 64 let.

Macronova vláda neustoupila ani po 13denní stávce na železnici a v metru, třebaže rozhovory se zástupci odborů pokračují i nadále. Francouzský premiér Édouard Philippe oznámil své odhodlání reorganizovat penzijní systém, který však odbory vnímají jako vzor pro zbytek světa.

Penzijní reforma svedla francouzské zaměstnance dohromady. Vystupují proti centristickému Emmanuelovi Macronovi, neboť se obávají, že prezident hodlá demontovat nákladný sociální stát, který je však předmětem obdivu a závisti.

